Dos miembros de una familia mueren de coronavirus en Managua

Dos miembros de una misma familia murieron de coronavirus en Managua, confirmaron familiares que pidieron guardar el anonimato. Se trata de una señora de 59 años y un sobrino.

La mujer fue sepultada la noche de este martes en presencia de tres familiares y una enfermera en el cementerio Caminos del Cielo. Ella es la segunda de su familia en ser enterrada con pocos familiares y bajo hermetismo de las autoridades.

El lunes por la noche fue enterrado un sobrino de la mujer. La familia asegura que ambos murieron por el coronavirus. El hombre trabajaba en el aeropuerto y vivía en un barrio del Distrito Seis de Managua, mientras que su tía residía en un barrio cercano del mismo distrito.

Antes de entrar al cementerio, una familiar de la mujer habló rápidamente con LA PRENSA sobre el caso de la señora, quien era comerciante. «Anteayer logramos hablar con ella, ella nos dijo que estaba mejor», afirmó la familiar. La señora de 59 años fue internada hace ocho días en el Hospital Manolo Morales, pero hace tres días fue trasladada al Hospital Alemán Nicaragüense.

«En el Manolo no nos dejaron verla, el día que yo me quedé de noche dijeron que la iban a trasladar, después que no, resulta que la llamaron hasta por otro nombre, que hasta yo me quedé en el portón a ver quién salía, resulta que era mi familiar. No me dijeron nada», dijo visiblemente molesta la mujer.

Entregado hasta por la noche

La mujer fue trasladada a las 12:59 de la madrugada de esa noche hacia el Alemán Nicaragüense. «Resulta que hoy en la mañana murió desde las 6:00 de la mañana y nos dieron información a las 12:00 del día. ¡Hasta esa hora! Y que buscarámos cómo enterrarla», narra la familiar mientras espera que abran los pesados portones del cementerio Caminos del Cielo, el camposanto que fue inaugurado hace tres meses por la Alcaldía de Managua.

A pesar que murió temprano, el cuerpo fue entregado pasadas las 6:00 de la tarde. El cadáver llegó al cementerio a eso de las 6:50 de la tarde. «Hasta ahorita porque teníamos que llevar la caja, teníamos que tener ya el hoyo hecho», explica la familiar. Inicialmente se iba a sepultar a la mujer en el cementerio del barrio Milagro de Dios, pero al llegar muy tarde para el papeleo, les dijeron que no podían hacerlo. Las autoridades del hospital se encargaron de brindarles el lugar donde la sepultaron.

Indignación por ocultar crisis

Lo que más molesta a la familia de la víctima es que las autoridades no estén informando sobre la crisis que se está viviendo en los hospitales ante el coronavirus. «Sala de cirugía de mujeres, la de embarazadas, todas esas salas están colapsando, están llenas», dice la familiar y agrega: «Toda esta familia le hemos dado la vida al gobierno y paga de esta manera, buscando no avisar, ni decir nada de cómo está esto, esto está colapsando, esto está horrible los hospitales, si salen hasta 15, 20 muertos, ahorita había 50 muertos ahí, porque tenían la gran lista».

Antes de poder seguir hablando, la familiar se tiene que retirar, porque desde el cementerio el cuidador está observando y está punto de abrir el portón.

Ahora la familia teme que un hermano del fallecido corra la misma suerte que sus otros familiares, porque tiene síntomas de coronavirus.