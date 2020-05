Encuentran a reo político intubado en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Alemán Nicaragüense

Familiares del reo político Uriel Pérez, denunciaron que tras días sin saber de su hijo, se enteraron hasta este martes 12 de mayo que está intubado en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Alemán Nicaragüense, en estado delicado y con pronóstico reservado.

La madre de Uriel decidió buscarlo en hospitales porque este martes no fue llevado a juicio en los juzgados de Managua. Los privados de libertad habían denunciado que desde el sábado a Pérez lo habían sacado de su celda y no lo habían vuelto a ver. Pérez tenía días de estar padeciendo síntomas respiratorios como tos, fiebre y dolor de garganta.

Al igual que él hay más de 23 reos con los mismos síntomas. Los reos desde hace 15 días denunciaron un supuesto brote de gripe, pero en realidad nunca fueron tratados como Covid-19 a pesar de las denuncias.

Puede interesarle: Denuncian opositores: suben de 14 a 23 presos políticos con síntomas como los del Covid-19

Este martes los reos comunes denunciaron a través de sus familiares que los custodias llegaron a lavar esta madrugada las galerías con grandes chorros de agua, a pesar que ellos estaban dormidos y casi todos con fiebres y tos y no les importó. «Les mojaron todas sus cositas, la ropa, la comida y lo peor es que no dicen nada si hay o no coronavirus, solo que están con gripe y ya», dijo una familiar.

Puede interesarle: Juez remite de urgencia a preso político del juzgado al hospital por severos problemas respiratorios

Lo que más afecta es la falta de información de parte de las autoridades, pese a la insistencia de familiares y abogados, que constantemente van a preguntar, pero no les dan respuesta.