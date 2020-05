Harold Medina, el All Star en Beisbol Infantil que se convirtió en futbolista

Harold Medina nació con un privilegio: era capaz de jugar beisbol y futbol al mismo tiempo y con gran desempeño en ambos. Desde los ocho años practicó todos los sábados los dos deportes en ligas infantiles en su natal Chinandega. Por la mañana su papá Alexis Mojica lo llevaba al campo de beisbol y por las tardes lo pasaban buscando para irse al futbol. Él disfrutaba al máximo porque destacaba en las dos disciplinas como muy pocos.

El beisbol lo dio su primera experiencia internacional a los 10 años. El mánager Manuel Dormes lo incluyó en la lista final de la Selección de Beisbol de Nicaragua, que terminó en el segundo lugar de la Serie de las Américas 2012 realizada en Guatemala. Ahí Medina sobresalió quedando en el All Star como campo corto y primera bate.

“Lo vivido en ese torneo es uno de los recuerdos más bonitos que tengo del beisbol”, recuerda Medina, quien con 18 años cumplidos acaba de conseguir su segundo título nacional con el Real Estelí en la Liga Primera. “Recuerdo que ese mismo año pegué el batazo con el que le ganamos a Puerto Cabezas un campeonato”, apunta el jugador.

Medina es el jugador joven con las mejores proyecciones del futbol nicaragüense.»Es una joya», destaca su entrenador Holver Flores. «Tiene todas las condiciones ara ser un referente de nuestro futbol. Es un jugador completo: tiene marca, maneja el tiempo del juego, el espacio cuando tiene la pelota y técnicamente es un buen jugador. Tal vez no tiene el gran biotopo, pero de ahí está la famosa frase que la esencia no viene en barriles, solo es de verlo jugar unos minutos para darse cuenta. Sin duda se adapta muy rápido a los cambios,sabe escuchar y es un líder».

Generación de Elián Rayo

Esa Selección de Beisbol de 2012 también la integró Elián Rayo, quien el año pasado firmó por 350 mil dólares por los Gigantes de San Francisco, Samuel Mendoza (Carazo), Cristhian Moreno (Bóer), Enmanuel Aburto (San Fernando) y Jonathan Dormes (Estelí), quien lograron hacer un carrera en el beisbol y aún tienen un chance para soñar con llegar a una organización de las Grandes Ligas.

“No sé si tenía para más en el beisbol, tampoco sé si hubiera sido igual o hubiera mejorado”, reflexiona Medina, quien ha pasado por las Selecciones Sub-15, Sub-17 y Sub-20 con un buen desempeño y se perfila a integrar la mayor a más tardar en 2021. “No es que dejé el beisbol, sino que el futbol me llamó más la atención. A mí me gustaba estar en mucho movimiento y eso lo encontré ahí”, señala el chinandegano, quien estudia segundo año de la carrera Química y Farmacia en Estelí.

Escribir su propia historia

La llegada de Medina a Estelí se dio en gran parte por su madre Miriam Medina. Cuando hace dos años el equipo lo invitó hacer las pruebas le pidió permiso a ella para irse y le dijo que ella hablara con su padre. “A mi papá le gustaba el beisbol y si le he dicho no sé si me hubiera dejado venir, pero desde que estoy aquí siempre me apoya”, asegura el menor de tres hermanos Jonathan y Mercedes Medina.

El Estelí le dio seguimiento en el torneo de Ligas Menores, la Sub-15 hasta reclutarlo. En ese momento, ya había dejado atrás el beisbol. “Incluso cuando estuve en Estelí me mandaron a llamar de Chinandega que volvieron a jugar y les dije que no, que me había decido por el futbol”.

Después de todo lo vivo en el futbol con 18 años, Medina no piensa en el beisbol ni tiene remordimientos o culpas. “El beisbol ya pasó, yo pienso y creo que llegaré a jugar en el extranjero y espero hacer ahí mi carrera”, sueña el juvenil más adelantado del futbol nacional.