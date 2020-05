Jugadores del San Fernando regresaron cansados, agripados y con dolores en el cuerpo tras el viaje de Bonanza

El San Fernando ha sido uno de los equipos revelaciones del Campeonato de Primera División, no solo por avanzar a segunda vuelta, sino también por haberle ganado la serie el fin de semana a la Costa Caribe. Sin embargo, en estos tiempo de la pandemia del Covid-19 se creó cierta preocupación entre algunos jugadores al regresar de Bonanza con dolores en el cuerpo, cansancio, y otros de ellos agripados.

Sin embargo, ninguno de ellos cree que sea Covid-19. La explicación que se maneja a nivel interno conocida por LA PRENSA es que en Bonanza había una presión horrible de calor, luego vino la lluvia y además después de estar agitados, el aire acondicionado del bus pudo haber afectado a la mayoría del equipo. Algunos jugadores presentan dolores en el cuerpo, otros andaban cansado y agripados. Lo ven normal por las condiciones del viaje. Todos entrenaron sin problemas este miércoles en Masaya y están citados para este jueves nuevamente de cara a la serie que se viene ante los Indios del Bóer.

Te puede interesar: ¿Cuánto gana un beisbolista en Cuba?

Fuentes internas indicaron que se han estado cuidando, usando mascarilla y tomando ciertas medidas. No obstante, existe un deseo generalizado por no jugar. No tanto por lo agripados, cansados y con dolores en el cuerpo de algunos, sino por la situación general que se vive en el país. Muchos jugadores confesaron tener cierto miedo porque no saben las condiciones de otros equipos ni de los lugares que pisan una vez que salen de visita a completar una serie.

Tras haberse conocido la noticia a través de los periodistas Agustín Cedeño y Miguel Mendoza, la junta directiva publicó en su cuenta de Facebok un comunicado argumentando lo siguiente: «La Junta Directiva del equipo Fieras del San Fernando hace de su formal conocimiento a nuestra fiel fanaticada que lo que está circulando en las redes respecto al estado de salud de nuestros peloteros es totalmente falso, agradecemos siempre su fidelidad con el equipo y nos preparamos para brindar una excelente serie este próximo fin de semana».