«Ellos siguen jugando con la verdad». Exmilitante sandinista denuncia la muerte de su hermano y su tía por Covid-19

El Covid-19 ha alcanzado a tres miembros de una familia en Managua. En menos de dos días enterraron a sobrino y tía, mientras otro hermano, de 49 años, está en aislamiento, después de que en un hospital público le confirmaran que estaba contagiado. La historia la cuenta Vladimir Rodríguez, hermano y sobrino de los fallecidos.

Vladimir Rodríguez cuenta que su hermano Domingo Elder Rodríguez Gaitán, quien trabajaba en el área de migración del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, falleció la tarde del lunes 11 de mayo, según las autoridades médicas, pero le entregaron el cuerpo a sus familiares a las 7:00 de la noche de ese mismo día. En un video del entierro de Domingo Elder, facilitado por la familia, se observa a hombres vestidos con trajes especiales amarillos, por parte del Minsa, desinfectando el ataúd de la víctima.

Domingo Elder tenía 44 años, era diabético y se empezó a sentir mal cerca del 1 de mayo. Pensó que los malestares que presentaba estaban relacionados con su padecimiento crónico y fue a su clínica provisional, en el hospital Carlos Roberto Huembes, ahí le dijeron que tenía la glucosa alterada y lo regresaron a la casa. Sin embargo, no hubo mejoría. A los dos días regresó al hospital, lo aislaron y le hicieron una prueba de Covid-19, cuyo resultado fue positivo. Dos días después de estar hospitalizado lo intubaron, el desarrollo de la enfermedad fue rápido, hasta que murió. Su hermano asegura que no lo atendieron bien por el temor al contagio.

El cuerpo lo entregaron en una bolsa negra, en un ataúd sellado. Su hermano cree que las autoridades sanitarias esperan que llegue la noche para enterrar los cuerpos porque no quieren que la gente sepa la realidad de lo que está pasando. “El gobierno sigue ocultando, ellos siguen ocultando y van a seguir ocultando”.

Los contagios

Domingo Elder vivía con su otro hermano, quien también tiene el virus y ahora está en su casa. Vladimir cree que su hermano, el que murió, se contagió en el aeropuerto y que su tía, que falleció este martes y fue enterrada por la noche, adquirió en el transporte público, puesto que ella no salía, nada más que para cobrar por unos productos que vendía cada quincena.

Lea además: Alcaldía de Managua busca comprar masivamente ataúdes y casi triplica asignación para adquisiciones

Nadie logró despedirse de la tía. Tampoco del hermano. En el caso de su tía, relata que desde el hospital no querían que los familiares asistieran, y ellos mismos escogieron el cementerio.

Este martes, un día después del entierro nocturno y exprés de Domingo Elder, aparecieron personas que según Vladimir, fueron enviadas por el Aeropuerto. Tenían la intención de entregarles diez mil córdobas a la familia. “Los trabajadores del aeropuerto-llegaron- queriendo comprar la muerte de mi hermano con diez mil córdobas, otros hermanos decidieron no agarrarle ningún tipo de dinero porque eso es como comprarle la muerte de mi hermano”. Él cree que las personas llegaban con el objetivo de persuadirlos para que se mantuvieron callados.

Vladimir asegura que él era político de barrio del Frente Sandinista, pero desde que falleció su hermano no quiere saber nada de su militancia, y como ellos mismos les enseñaron a quitarse el miedo, ahí estaba él, denunciando la situación que vive su familia, víctima de la pandemia.

“Lamentablemente Daniel Ortega no es la imagen que yo le tenía de él. Él es otra imagen, y se los aclaro fui militante del Frente Sandinista por muchos años, yo trabajé con ellos desde el noventa, lamentablemente me estoy desilusionando porque es un hombre muy malo, él tiene que hacerle saber al pueblo que es lo que está sucediendo en Nicaragua. Realmente él habla de amor, y el amor no lo tiene para los compañeros que vivimos en las calles, haciendo nuestras labores, él no sabe cuántas personas infectadas andan, andamos corriendo el peligro, él no es humanitario, él solo mira por su familia, por su poder…”, afirma.

Considera que estas declaraciones puedan provocar represalias en su contra, pero asegura que es necesario que se conozca la realidad de lo que pasa en el país con la pandemia.

En las actas de defunción de Domingo Elder y de su tía no se señala que hayan fallecido de Covid-19, aunque hayan tenido un entierro como tal, y según Vladimir los diagnósticos dieron positivos. Según el Minsa, la tía murió por shock séptico refratario y neumonía grave y Elder por neumonía y shock séptico.

Vladimir explica que un familiar reclamó la incongruencia de los diagnósticos, y un médico le dijo «que no podía ponerle Covid-19 porque era una orden presidencial de la compañera Rosario Murillo porque si no él iba a ser despedido», relata .

Vladimir explica que su familia vive una pérdida muy dolorosa y recuerda que su otro hermano sigue luchando por su vida. «Ellos jugaron y siguen jugando con la verdad y la realidad de lo que está sucediendo en este país y eso es lo más duro porque van a morir más personas», dice.