Sacan a reos comunes de sus celdas en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro

Esta mañana más de 500 reos comunes del Sistema Penitenciario Jorge Navarro fueron sacados de sus celdas y dirigidos al patio del centro carcelario, para ser revisados y determinar si pueden formar parte de una posible lista de excarcelados a través de la figura de la convivencia familiar, aseguró una fuente de gobernación. La prioridad presuntamente son los reos mayores de 65 años de edad y los que padecen enfermedades crónicas.

Las autoridades del sistema penitenciario no han informado si la excarcelación se debe al brote de enfermedades respiratorias que tienen los reos desde hace unos 15 días y que vienen denunciando familiares y activistas de derechos humanos ante el peligro de contagio del Covid-19. Además, este martes se descubrió que el reo político Uriel Pérez estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Alemán con presunta neumonía.

De igual manera hay movimiento en el Sistema Penitenciario de Matagalpa, donde hay en supuesta lista de hasta 350 reos, informaron familiares de privados de libertad, quienes tienen esperanza de que sus hijos sean liberados.

2000 reos comunes serían liberados

Extraoficialmente se conoce que liberarán a más de 2000 reos comunes de todos los sistemas penitenciarios del país. «Ningún preso político está en lista, pero todo puede cambiar» dijo la fuente.

La última liberación de presos comunes fue en abril pasado y no se excarceló a ningún preso político a pesar de la insistencia de sus abogados, quienes presentaron escritos en los diferentes juzgados solicitando el cambio de medida cautelar por el peligro de contagio del coronavirus dentro de los sistemas y sus precarias condiciones higiénicas, siquiera agua potable permanente.

El movimiento dentro y fuera del penal se puede ver. Esposas y madres permanecen a fuera en espera que sus familiares sean liberados. También se pueden ver hombres vestidos de civil conocidos como paramilitares.

Más denuncias de presos políticos enfermos

Otro preso político con síntomas del Covid-19 en Matagalpa es Adolfo García Arancibia de 49 años. Su hermana Liliam García recibió noticias de él ayer y le informaron que tiene fiebre, tos y dolor de garganta.

«El lunes 11 de mayo tocó visita y me dijo que muchos de los 98 reos de su celda están enfermos, unos con gripe y otros con topa. Ahora me dijeron que él está enfermo y estoy desesperada sin poder hacer nada porque aunque uno ruegue no le dan información en el sistema», dijo la hermana del afectado.

García padece de gastritis y próstata inflamada en grado dos que ahí mismo se la detectaron los médicos del sistema, pero nunca lo han llevado al hospital para recibir tratamiento adecuado.

La denunciante expresó que son originarios de Esquipulas, Matagalpa y que su mamá está muy viejita y no puede dar las vueltas por su hermano, pero igual está desesperada porque no quiere que se lo saquen muerto de ahí.