«Mi hermana fue condenada por jueces que no saben la calidad moral de este pueblo». Familia reclama por condena a presa política

La indignación de Juana López García, por la condena de su hermana María Esperanza Sánchez García, presa política oriunda de Matagalpa, hizo que le recordara a algunos sandinistas en el poder, que su casa fue refugio para ellos cuando andaban huyendo de la guardia somocista, en los años setenta. Entre estos mencionó al asesor económico de la dictadura de Daniel Ortega, Bayardo Arce, y ha Francisco Pérez, del Ministerio de Gobernación.

Lea también: Encuentran a reo político intubado en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Alemán Nicaragüense

Esperanza Sánchez, de 51 años, fue detenida por la Policía Orteguista (PO) el pasado 26 de enero, por ondear una Bandera Nacional. El pasado viernes, 8 de mayo, la juez de Managua, Oralia Irma Laguna Cruz, la condenó por narcotráfico.

«Yo, sandinista que participé en la guerrilla, miembro de los colaboradores históricos de la guerrilla, que siempre participe en la lucha y ahora mi hermana, Esperanza Sánchez, solo por el simple hecho de levantar la bandera azul y blanco de nuestra la patria, se le ha condenado por jueces que no saben lo que es la conciencia revolucionaria, por jueces que no saben la calidad moral de este pueblo, por gente que no tiene principio moral y la han condenado», manifestó López en un video publicado en la página web Radio Vos, de Matagalpa.

Lo que más le preocupa a la familia de López es la salud de Esperanza, porque ella denunció que en la cárcel le quitaron sus medicamentos. López responsabilizó al régimen de Daniel Ortega si le llega a suceder algo a su hermana en la cárcel.

«Mi hermana padece de una asma crónica, cardíaca, padece de problemas de coagulación por una trombosis que le dio, padece de muchos problemas crónicos y queremos a nuestro hermana viva», agregó.

Lea Además: Justicia orteguista declara culpable por tráfico de drogas a otro universitario autoconvocado

López hizo ver que la acusación de narcotráfico contra su hermana es ridícula, porque su familia es pobre, a veces no tienen que comer y la «casa se les está cayendo», mientras los verdaderos narcotraficantes están libres.

«No me importa lo que a mi me vayan a hacer por decir la verdad, pero ya mi voz no puede estar callada. Mi voz la tengo que levantar porque es mi hermana y queremos para este treinta de mayo a mi hermana libre, porque ella es padre y madre», expresó.

En Nicaragua, las personas que se expresan en contra del régimen de Ortega son perseguidas, asediadas, agredidas, detenidas por la Policía Orteguista (PO). 86 personas están presas en este momento por protestar, según la lista divulgada por la organización opositora Alianza Cívica.