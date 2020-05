Rosario Murillo arremete contra «grandes comunicadores» y los acusa de inventar noticias del Covid-19

La primera dama y vicepresidenta designada, Rosario Murillo, arremetió este miércoles en contra de quienes llamó «grandes comunicadores» que usan la pandemia del Covid-19, según ella, para crear » pandemias de miedo, de odio». La funcionaria dedicó gran parte de su discurso a las noticias falsas pero no se refirió a cómo ha avanzado la pandemia del coronavirus en el país.

«Hay quienes se especializan en crear, lo que decíamos, pandemias de miedo, de odio, a partir de noticias falsas. Supimos, como sabemos todos los días, que a falta de ideas y propuestas pretenden crear, seguir creando, realidades falsas. Y usan videos de otros países, pretendiendo hacer creer que son videos de Nicaragua», dijo Murillo en su alocución diaria en los medios oficialistas.

En su discurso, la vicepresidenta además dijo que «hay personajes que se venden como los grandes analistas y un poquito que uno rasque en sus currículums, saben que son apaleadores de mujeres, acosadores de mujeres. Pero se venden como los grandes analistas, los grandes comunicadores. Tienen denuncias al por mayor en las páginas, en las páginas donde las mujeres denuncian y se venden como los jueces».

Murillo dijo que a nivel mundial se divulgan imágenes del coronavirus que «pareciera que están fabricadas para crear el temor» e instó que «podemos hacer oídos sordos a aquellos mensajes destructivos y disponernos a construir todos los días. A palabras necias, oídos sordos».

Las autoridades de salud de Nicaragua mantienen que en el país hay 25 casos de Covid-19, de las cuales 8 han muerto. Estas cifras han sido desmentidas tanto por familiares de muertos como por médicos de los diferentes hospitales, que han asegurado que el país está enfrentando el momento más difícil de la pandemia.

Asimismo, ante la falta de información oficial, los ciudadanos se han dedicado a documentar, por medio de videos y fotografías, los entierros exprés de los cuales el Ministerio de Salud no ha hablado pero que familiares de los fallecidos han asegurado que la causa de los decesos fue coronavirus.

«Ya lo vivimos»

Murillo además hizo referencia al 2018, año cuando iniciaron las protestas en contra del gobierno que dirige su esposo, Daniel Ortega. «Ya lo conocemos, lo vivimos, lo padecimos, lo sufrimos, lo trascendimos en el 2018. No pudieron ni podrán porque con la verdad como con la paz no se debe jugar».

Y es que el régimen no reconoció la cantidad de muertos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) logró documentar tras los ataques de policías y parapolicías a los ciudadanos que se manifestaron. El mismo Ortega aseguró, en una entrevista con la cadena internacional CNN en Español, que en el país se habían inventado muertos.

«Hay que analizar este fenómeno que pretende quitarle poder a la gente, desempoderar a la gente, a partir de las mentiras de los codiciosos, de los que siempre quieren o pretenden apoderarse de todo, incluyendo el alma de las personas, por eso decimos que son diabólicos», mencionó Murillo.

En sus intervenciones diarias, la vicepresidenta dedica gran parte del tiempo a atacar, con insultos, a quienes se oponen a su régimen. El 7 de mayo llamó «cerebros deformes, enfermos» a «las personas que no son de bien». «Hay algunos cerebros deformes, enfermos que buscan afanosamente o inventan, para precisamente calumniar, difamar. No se dan cuenta esas personas que no son de bien, como difaman a un pueblo entero, como calumnian a un pueblo entero», manifestó.