El jugador de los Dantos que busca tumbar un récord de jonrones en manos de su mánager

Doce años han pasado de aquel momento de éxtasis en la carrera de Stanley Loáisiga jugando para Matagalpa. Quebró el récord de más jonrones en partidos consecutivos con seis. Ese día se dio el lujo de ver de reojo a Bismarck Guadamuz (5), Henry Roa (5) y Juan Villagra (5). Ahora un muchacho llamado Benjamín Alegría está al acecho. Está al mando de Loáisiga en los Dantos y tendrá la oportunidad de impulsarlo desde la primera filia. “Benjamín es capaz de todo. Es un luchador incansable. Todo mánager lo desea en su equipo”, indica el timonel de la Maquinaria Roja.

Alegría se caracteriza por ser un pelotero con un alto optimismo, gran capacidad de recuperarse y un sentido del olfato para momentos claves llamativo. A sus 23 años no siente presión al ir por el récord, aunque actualmente posee tres cuadrangulares. Se encuentra a uno de empatar a nombres míticos de nuestro beisbol como Próspero González (4), Marlon Abea (4), Nemesio Porras (4) y Ernesto López (4) por mencionar a algunos de los 16 peloteros empatados con esa cifra. “La clave es el trabajo y los ajustes que he venido realizando. Empecé la temporada muy delgado físicamente, y me propuse mejorar mi cuerpo. Trabajo duro en el gimnasio, además después de las prácticas con el equipo llegó en la tarde a la casa y trabajo otras dos horas con mi papá y mi hermano Kenny Alegría (jugador de Nueva Segovia)”, confiesa.

“Nada es imposible”, señala Alegría en referencia al récord, pero siempre por delante está el reto mayor el cual es ser campeones. No obstante, el muchacho a nivel individual lo quiere todo. Está listo para comerse el mundo de un bocado. “Me gustaría ganar un liderato. Ya sea de promedio, empujadas, anotadas, hits conectados. Quiero alcanzar algo. Sino el otro año lo volveré a intentar y el siguiente y siguiente”, agrega.

Stanley confiesa que no ha querido tocar el tema directamente con él porque lo ve enfocado y no quiere cargarlo de presión, sino que siga haciendo todo de la misma manera. “Él sabe que yo quiero el máximo rendimiento siempre de él y los récords están ahí para romperse”, comentó.

Alegría había bateado .333 en la primera etapa sin cuadrangulares, pero en esta segunda vuelta ha sido un diablo. Ya acumula tres jonrones y Matagalpa sufrió su completo despertar: el primero fue ante Fernando Carmona, luego frente a Wilder Rayo y cerró la serie castigando a Eldo Thomas. Ahora prepara su madero para desatar su furia contra Jinotega, conocido por tener buen picheo. Stanley se frota las manos para ser parte otra vez de un hecho histórico.