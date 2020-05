Comisión del Beisbol reprograma la serie entre el Bóer y San Fernando tras presentar algunos jugadores cansancio, gripe y dolores en el cuerpo

La primera alarma ocurrió cuando algunos jugadores del San Fernando presentaron síntomas de cansancio, gripe y dolores en el cuerpo. Sin embargo, la mayoría lo adjudicó al aire acondicionado durante el viaje de vuelta de Bonanza y al calor, catalogado como una olla de presión durante la serie del fin de semana pasado en la Costa Caribe. No obstante, existía la incomodidad en ciertos peloteros, y aunque la junta directiva había negado la situación el miércoles, este jueves la Comisión Nicaragüense de Beisbol Superior, recibió una petición para prorrogar la serie Bóer vs. San Fernando, pero solamente extendieron un día más el descanso.

«A solicitud de la directiva del Equipo San Fernando, la serie entre los Equipos Bóer vs. San Fernando de Masaya se jugará de la siguiente manera: sábado 16 de Mayo juego sencillo en Masaya a las 6:00 p.m., y domingo 17 de Mayo doble juego de 7.0 innings c/u a partir de las 2:00 p.m.», señala el comunicado, dejando más incógnitas que respuestas.

Se manejaba que la idea no era solo prorrogar la serie, sino la propuesta de la mayoría de jugadores era suspenderla. Pero solamente se está corriendo la serie de viernes para sábado, reflejando negligencia en reacción ante posible escenario de la pandemia. No obstante, aunque a los jugadores que consultó LA PRENSA dicen que la situación no es nada grave y no es Covid-19, también señalaron que preferirían no jugar para resguardar a sus seres queridos por cualquier imprevisto.