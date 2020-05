Angustia y zozobra en las afueras de los hospitales en Managua

Rostros angustiados que esperan noticias de sus familiares afuera de los hospitales y con un nudo en la garganta cuando se acerca la hora de recibir información sobre su salud. Esto es lo que se vive a diario y no es para menos si todos los días se escucha decir de los médicos que un paciente con Covid-19 se complicó, que a otro lo tuvieron que intubar, que otro falleció y hay que buscar el ataúd para enterrarlo de inmediato.

Ese es el drama que diario se observa afuera del Hospital Alemán Nicaragüense, donde con frecuencia salen vehículos con los féretros, rumbo al cementerio. Este miércoles, por ejemplo, familiares de pacientes internados con síntomas de Covid-19 presenciaron al menos dos casos, sintiendo rondar la muerte y aumentando más la zozobra porque mañana podría ser su pariente.

Monte España a capacidad

La situación de emergencia también está en el Hospital Monte España, donde hay unas 46 personas sospechosas de Covid-19. La cifra incluye a al menos seis profesionales de la salud que ven los casos en el centro médico; los doctores habrían presentado los síntomas y de inmediato ordenaron su aislamiento, confirmó una fuente médica.

Ante esta filtración que evidencia la situación de emergencia que se vive en ese hospital y que está ocurriendo en todos los centros médicos del país, tanto privados como públicos, LA PRENSA buscó al director del hospital, el doctor Juan Carlos Avendaña, pero su secretaria aseguró que no se encontraba. Al no prosperar por esa vía, se le llamó por teléfono para solicitarle una entrevista y hablar del tema. El funcionario respondió: “Nosotros ahorita no estamos dando ninguna información”, y luego colgó.

El personal del centro médico vive un clima de zozobra debido a la cantidad de casos que están llegando y que al paso de las horas, ya los supera en capacidad e infraestructura.

La fuente médica dijo también que hay molestia entre los especialistas que están conscientes del grave riesgo que corren al atender los casos con los diagnósticos que el Ministerio de Salud han ordenado. “Hay especialistas que no están de acuerdo con ciertas medidas, sobre todo por el manejo de diagnósticos y pruebas, es la causa mayor del descontrol”, señala la fuente médica.

Los casos de Covid-19 que atiende el Monte España son tratados como “neumonía atípica” porque las pruebas las controla el Ministerio de Salud (Minsa) y mantiene en secreto los resultados. Sin embargo, los médicos pese a no tener la confirmación o a veces recibir la notificación que el resultado es “indeterminado”, tratan los casos como Covid-19.

“Indeterminado es Covid”

Una situación similar se vive en el Hospital Manolo Morales. “Los resultados los devuelve el Minsa como ‘indeterminados’, pero eso significa Covid”, comentó un médico de ese hospital.

Según la fuente, desde los últimos días de abril al hospital empezaron a llegar pacientes con síntomas de Covid-19.

“Ahora hay entre 27 y 30 personas en el área que llaman respiratorio. Si un paciente necesita intubación no es trasladado a cuidados intensivos, sino que permanece en el área de respiratorio”, explicó.

Según la fuente, “en los últimos días han fallecido varias personas, pero son reportadas como neumonía atípica”, comentó la fuente, quien señaló que el Ministerio de Salud no brinda ninguna información al personal del hospital sobre la situación.

“Tal vez tienen alguna comunicación con los médicos que están en respiratorio, pero al resto del personal no le comunican nada”, dijo.

Policía vigila entierro

Este periódico constató que uno de los dos ataúdes que ayer salieron del Alemán Nicaragüense y que fue llevado al cementerio Oriental, estuvo vigilado por policías al momento del ingreso al camposanto, hasta que la tumba fue sellada.

Desde la semana pasada y cada vez con mayor frecuencia, familiares de personas que han fallecido en los hospitales, tanto públicos como privados, denuncian que a sus parientes les cambian la causa de muerte, pero les ordenan entierro inmediato y en solitario, cumpliendo con lo que ordena el protocolo de entierros de personas que mueren por Covid-19.

Separación de otras emergencias

Ante la emergencia sanitaria que vive el país por la pandemia del Covid-19, en el Hospital Vivian Pellas se han colocado toldos en el estacionamiento trasero para el proceso de evaluación y admisión de pacientes que lleguen con cuadros febriles, respiratorios o sospechosos de Covid-19.

La idea es separar a las personas con estos síntomas del resto que llega por otra razón, para eliminar la posibilidad de contagio.

Preocupación en Manolo Morales

Una fuente médica del Hospital Manolo Morales reveló que en ese centro el Ministerio de Salud (Minsa) no provee al personal de las medidas de protección. “Al personal que está directamente en respiratorio, donde atienden a los afectados por el Covid, sí les dan, pero el resto del personal de salud tiene que comprarse sus equipos de protección como facial, mascarillas, lentes…”.

Según la fuente, varios residentes de Medicina Interna están de subsidio por 21 días porque han desarrollado síntoma relacionados con el Covid-19.