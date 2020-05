¿Estás haciendo buen uso del alcohol gel? Esta es la forma correcta para aplicarlo en las manos

Ante el avance del nuevo virus SARS-CoV-2 en Nicaragua y el mundo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las organizaciones médicas internacionales instan a los ciudadanos a cumplir con las medidas de higiene y de prevención para evitar el contagio y la propagación de la enfermedad Covid-19.

El lavado de manos con agua y jabón durante más de 40 segundos es la principal recomendación que hacen a la población y la manera más efectiva de eliminar el virus. Sin embargo, el uso de alcohol es una alternativa para desinfectar las manos cuando la persona no tiene a su cercanía agua y jabón.

Leonel Argüello, especialista en epidemiología y miembro del Comité Científico Disciplinario, asegura que al momento de utilizar el alcohol gel hay que tomar en cuenta varios aspectos:

-el primero es que éste no sustituye al lavado de manos -que debe tener una concentración de más del 70 por ciento -y que las manos no estén sucias para que el alcohol pueda penetrar y que se cumpla con el protocolo de aplicación del mismo

“El virus se muere cuando entra en contacto con el jabón porque el virus tiene una capa protectora de grasa y cuando vos te lavás las manos con agua y jabón, el jabón destruye esa grasa, se queda sin protección y estalla, sale, se muere. Por lo tanto el agua y jabón es la primera recomendación y debe hacerse con esa misma técnica de lavado por más 40 segundos, en los lugares donde no tenés agua y jabón o donde no podés llevar tu botellita con agua y jabón, que sería lo ideal, si no podés hacer eso entonces vos vas a usar alcohol gel con concentración de 70%”, refiere Argüello.

¿Cómo debe aplicarse?

Después de echarse una buena cantidad de alcohol gel, se debe frotar en las palmas de las manos, luego en el dorso o la parte inferior de éstas. Se deben juntar los dedos contra la palma de las manos, frotarse el dedo pulgar y luego aplicar el alcohol gel en las muñecas.

Argüello asegura que este procedimiento se tiene que realizar hasta que el alcohol desaparezca totalmente por la frotación que se realiza.

Sobre los momentos en que debe usarse, el especialista dice que se debe aplicar antes de tocarse la cara, después de utilizar el transporte público, al ingresar a la vivienda. “No es que te lo estés echando todo el día porque no tiene sentido, lo importante es aprender a no tocarse la cara y saber que las manos están contaminadas”, finaliza.

Por su parte, los Centros para la Prevención y el control de las Enfermedades, de los Estados Unidos, recomienda utilizarlo: