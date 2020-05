Pobladores preocupados por excavaciones en serie en cementerio municipal de Laureles Sur

Los habitantes que viven cerca del Cementerio Caminos del Cielo, ubicado en el barrio Laureles Sur de Managua están preocupados porque desde hace varios días ven que se están haciendo excavaciones en lotes de ese camposanto propiedad de la Alcaldía de Managua. Los vecinos aseguraron a LA PRENSA que en los últimos días se han realizado varios entierros en solitario por la noche, lo que antes de la pandemia del Covid-19, no ocurría.

«Las excavaciones inician en la mañana, últimamente pasan todo el día y hasta la noche. Eso no es normal, no era así antes», asegura un habitante de los alrededores al camposanto. «Tal vez ahora hacen todos esos hoyos porque la otra vez trajeron un muerto en la noche y todavía no estaba la fosa, hasta esa hora la empezaron a hacer», dijo otro poblador.

En una visita realizada la mañana de este jueves al cementerio, se pudo confirmar que se hacían al menos 12 excavaciones. Las gráficas tomadas muestran a personal trabajando en el lugar, bajo supervisión del personal de la comuna capitalina. En cada hoyo, al menos, trabajan media docena de obreros, que los lugareños aseguran fueron llevados de otra lugar, aunque también se han integrado quienes trabajan en el camposanto cotidianamente.

Ninguno de las personas consultadas saben con certeza para quienes son las excavaciones, pero les parece anormal el movimiento que vive el camposanto por estos días en que el Ministerio de Salud ha admitido que se han presentado casos en brotes, es decir, lo que especialista independientes traducen como contagio comunitario de Covid-19.

Los pobladores aseguran que desde hace una semana una veintena de hombres se encargan de estas labores y que lo están haciendo de día y noche. Ellos creen que los trabajos se hacen por orden de la municipalidad, que además este año ha aumentado el presupuesto para comprar ataúdes como parte de su programa social Alma Solidaria.

A finales de febrero, cuando el Covid-19 ya había sido declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la alcaldesa Reyna Rueda hizo que se aprobara con urgencia la ordenanza del cementerio. Al momento que LA PRENSA realizaba el trabajo de reporteo, un motorizado que portaba una gorra del FSLN, llegó y amenazó al equipo, diciendo que si no se retiraban del lugar, los iba «a mandar a sacar» por la fuerza.