¿Por qué hay cada vez más médicos contagiados con Covid-19 en el país? Esto dicen los especialistas

El aumento de casos de contagios por Covid-19 en el personal médico de los hospitales públicos y privados de Nicaragua se deben a múltiples factores que tienen que ver con el alto nivel de transmisión del virus, la falta de preparación para atender este tipo de emergencia en los centros hospitalarios y protección personal en los médicos, aseguran los médicos independientes.

Los médicos que están en la primera línea de lucha contra el Covid-19 es «la población que tiene mayor riesgo de contagio y de muerte» porque no solo está permanentemente expuesto al virus, sino porque el Ministerio de Salud (Minsa) no preparó a como es debido al personal, declaró el doctor Jorge Miranda, de la Asociación Nicaragüense de Neumología.

Lea además: Angustia y zozobra en las afueras de los hospitales en Managua

«Eso de manera natural por el tipo de infección altamente transmisible, el personal ya tiene un riesgo. Si a eso le aumentás el otro factor decisivo, para que el personal de salud nicaragüense se infecte tanto, es que la mayoría de los hospitales, sobre todo en el sistema público, no estaban preparados para recibir pacientes con Covid. No había instalaciones adecuadas, no había equipo de protección adecuado, no había entrenamiento adecuado, todo eso hace que el riesgo que ya se tenía, se duplique o triplique», señaló el doctor Miranda.

El Observatorio Ciudadano contabilizaba hasta este 9 de mayo más de cien médicos contagiados por Covid-19 en el país. Sin embargo, profesionales de la salud manifestaron que la cifra aumenta cada día por la falta de acciones del Minsa.

El riesgo de contagio es alto

La doctora Anely Pérez Molina, de la Unidad Médica Nicaragüense (UMN), coincidió con el doctor Miranda y expresó que en los hospitales es donde se están dando mayormente los contagios, y que el personal médico se está viendo afectado por la falta de protección personal.

«Hay muchas cosas juntas para que una persona se contagie, está el sistema inmunológico y la exposición al virus. Las personas enfermas con el virus liberan muchísimas cargas virales que quedan en el ambiente donde trabaja el personal de salud, y el médico en particular, porque es el que está en contacto con el paciente», dijo la doctora Pérez Molina.

Lea también: Pobladores preocupados por excavaciones en serie en cementerio municipal de Laureles Sur

«Encima de eso, tenés el hecho de que el médico no está correctamente capacitado y no sabe cómo mantener ciertos procedimientos para evitar la contaminación, entonces si tenés estas tres cosas, no tenés capacitación, no tenés equipo de protección y tu sistema inmunológico no está fuerte, mientras más expuesto estés a pacientes con Covid-19 más riesgos tenés de padecer la enfermedad», agregó.

«Los médicos somos lo que estamos en la primera línea, entonces quiénes son los que se van a infectar, el personal de salud sobre todo, y sin equipo de protección, más vulnerables y eso te explica por qué hay tanto de salud infectados», comentó por su parte el doctor Miranda.

Sistema de salud por colapsar

Ante este escenario, donde se reportan médicos contagiados de hospitales como el Monte España, Alemán Nicaragüense, Lenín Fonseca, o el Hospital España, en Chinandega, entre otros, las fuentes médicas advirtieron que si el Minsa no toma prontamente medidas el sistema de salud colapsará, comenzando por dotar de equipos de protección al personal médico.

Lea además: Urge equipo de protección personal para médicos de hospitales públicos, señala Unidad Médica Nicaragüense

«El sistema de salud va a colapsar por dos cosas, por la ocupación, porque se llenan (los hospitales), se ocupan las camas, se ocupan los ventiladores y siguen llegando gente que ya no tiene chance de entrar y sin usar ventilador se aumenta la mortalidad. Lo otro que aumentará la mortalidad es el médico o la enfermera que se va enfermando que tiene más riesgo de morir porque está expuesto a altas concentraciones del virus, al morir un médico, el sistema de salud se va debilitando más porque cada vez menos personal estará disponible para atender a los pacientes», subrayó el doctor Miranda.

La doctora Pérez Molina urgió al gobierno de Nicaragua equipar al personal médico para evitar más contagio y muertes a causa del Covid-19, y recordó que en momentos de pandemia es difícil reponer a un médico o a un especialista.

Las fuentes médicas coincidieron que para hacerle frente a la pandemia, se deberá comenzar con la responsabilidad individual, además de realizar ciertas acciones desde los centros hospitalarios, como separar a los casos de Covid-19 del resto de pacientes, habilitar áreas para atender estos casos y cancelar ciertas consultas.