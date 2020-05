Embajada de EE.UU. alerta a sus ciudadanos en Nicaragua a prepararse ante posibles restricciones «sin previo aviso»

La Embajada de Estados Unidos en Nicaragua orientó este jueves a sus ciudadanos que se encuentran en el país, a prepararse «para refugiarse», al mismo tiempo que advirtió de posibles «restricciones sin previo aviso», en el marco de la pandemia del coronavirus.

La sede diplomática reiteró a sus ciudadanos que «si bien el gobierno nicaragüense no ha anunciado oficialmente restricciones fronterizas, las fronteras terrestres con Costa Rica y Honduras están cerradas». Y recordó que todos los servicios aéreos comerciales entre Nicaragua y Estados Unidos permanecen suspendidos «hasta al menos principios de junio».

Message to U.S. citizens: Health Alert; U.S. Embassy Managua, Nicaragua (May 14, 2020) More at: https://t.co/e8gxd6df3D — USEmbassy Nicaragua (@USEmbNicaragua) May 14, 2020



Lea además: Angustia y zozobra en las afueras de los hospitales en Managua

«Podrían ocurrir suspensiones adicionales, cierres u otras restricciones de movimiento sin previo aviso», advirtió la embajada en un comunicado.

Según el Ministerio de Salud (Minsa), Nicaragua registra hasta este jueves 25 casos positivos de coronavirus, mientras que ocho de estos han muerto. Sin embargo, asociaciones independientes de profesionales de la salud indican que las cifras reales de los casos de coronavirus en el país son superiores a las del Minsa y han advertido que el país experimenta los días más difíciles de la pandemia.

Lea además: Postergan presentación de propuesta en el Senado de EE.UU. para aumentar presión contra Daniel Ortega

La embajada de Estados Unidos además aconsejó a sus ciudadanos a «asegurarse de tener un suministro adecuado de alimentos, agua y medicamentos para refugiarse durante al menos dos semanas».

Nicaragua es el único país del continente que no ha decretado medidas para hacerle frente a la pandemia: no hay cuarentena, no se han suspendido las clases y, muy al contrario de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el gobierno continúa promoviendo actividades masivas.