Rosario Murillo contrarresta las críticas hablando de los muertos por falta de atención médica durante «los gobiernos neoliberales»

La primera dama y vicepresidenta del país, Rosario Murillo, habló este jueves de las personas que murieron hace trece años, por falta de atención médica durante los «gobiernos neoliberales», para contrarrestar las criticas dirigidas al gobierno de su esposo, el dictador Daniel Ortega, por su falta de acciones frente a la pandemia del nuevo Covid-19.

«Cuanto tiempo duró aquí la pandemia del hambre, de la indiferencia, la pandemia moral. Cuantos se enriquecieron a costa del sufrimiento del pueblo abandonado a su sufrimiento. No tenemos que ir muy lejos, está aquí en la memoria corta y la memoria larga de las familias nicaragüenses. Cuantos seres humanos murieron por falta de atención médica en aquella oscuridad de los 16 años neoliberales. Cuantos seres humanos, cuantos niños quedaron sin educación porque se cobraba, porque se privatizó la educación. Eso no lo podemos olvidar», dijo Murillo este jueves a través de los medios de comunicación oficialistas.

Puede Interesarle: Angustia y zozobra en las afueras de los hospitales en Managua

Murillo ahora olvida supuesta calidad del sistema de salud pública

Continuando con los ataques a los críticos de su esposo, Murillo también manifestó que han muerto personas por no poder pagar la atención médica en los hospitales privados del país. Dijo que ese sistema de privatización médica no lo critican quienes «ahora se han graduado de analistas, de epidemiología, de expertos, una cantidad de personas que no saben ni siquiera de sí mismo».

Además, Murillo dijo que hay otras pandemias en el mundo que matan más, pero nunca mencionó la pandemia del Covid-19, ni el avance en el país de esta enfermedad. El régimen de Ortega no ha declarado ninguna medida nacional para prevenir los contagios masivos de coronavirus en Nicaragua, como han hecho la mayoría de los Estados decretando cuarentena nacional, cerrando las fronteras, cancelando las clases presenciales en todas las modalidades, entre otras acciones. En cambio, Ortega y Murillo promueven actividades en las calles y llama a seguir la normalidad del país, pese a incrementos de los contagios.

Asociaciones de médicos nicaragüenses han denunciado la falta de equipo de protección para el personal de salud que está atendiendo a los enfermos de Covid-19 y otras deficiencias del sistema hospitalario, por lo que temen mayores contagios entre los trabajadores de la salud. La Asociación Médica Nicaragüense (AMN) denunció que alrededor de sesenta profesionales de la salud han sido confirmados como casos positivos de Covid-19 en el país.

Noticias falsas

En su discurso de este jueves, Murillo siguió fustigando las noticias falsas, aunque en Nicaragua la mayor parte de las fake new son informaciones malintencionadas contra los opositores, lo que indica que las difunden los simpatizantes de Ortega.

«Levantamos campañas y trifulcas mediáticas, calumnias, mentiras, falsedades en todas partes del mundo, se condenan las noticias falsas. El uso desproporcionado de la mentira, de la falsedad, para crear imágenes y para descalificar», expresó Murillo.