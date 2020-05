La ambiciosa motivación que retiene en el Managua FC al mejor jugador del futbol nicaragüense

Desde la pasada temporada, el buen papel de Pablo Gállego en el futbol nicaragüense tenía eco en el continente. El Real Potosí de Bolivia, LDU Portoviejo de Ecuador y el 11 Deportivo de El Salvador expresaron sus intereses en su servicios, incluso hablaron con la directiva del Managua FC ofreciendo una importante suma de dinero —tres meses atrás— para buscar la formar de unirlo a sus filas, pero el el atacante español decidió rechazar las propuestas y permanecer en Nicaragua.

Puede interesarte: La tragedia familiar de Manuel Rosas que motivó su regreso al futbol hace 10 años

Las ofertas volvieron aparecer otra vez (Aurora de Bolivia lo contactó) ahora que el jugador quedó libre, sin embargo Gállego decidió renovar nuevamente con los Leones Azules donde está llamado a liderar el equipo en la Liga Concacaf, Liga Primera y Copa Nicaragua. «Me quedé porque sentí que el ciclo no había acabado y porque este semestre vamos a pelear esos tres títulos», señala el español.

«Había interés de otros clubes aunque no me había mandado un precontrato para arreglarlo todo e irme una vez se puede viajar, pero para ser sincero sentí que debía seguir con el Managua, sentí que no era el momento de dejar el club. Viene una segunda Liga Concacaf y queremos hacer un buen papel representando al equipo y al futbol nicaragüense a nivel internacional», asegura Gállego, quien tendrá un gran reto porque deberá pasar una fase previa.

Además lea: De albañil en Argentina a futbolista en Nicaragua: La historia de Leandro Figueroa

El atacante terminó como el mejor jugador de la Copa y Liga 2019 y en el 2020 mantuvo su nivel marcando 10 goles incidiendo en la clasificación a la Final y Liga Concacaf del Managua FC. «Mi continuidad no tiene que ver con lo económico, eso lo he dejado en el segundo plano, hay cosas que queremos hacer en el Managua como una buena presentación en las tres competiciones y sacarnos la espina clavada de la lamentable final que hicimos recientemente», manifiesta.

Gállego marca diferencia en el ataque con goles, asistencias o liberando espacios para sus compañeros. En el Apertura quedó el tercer máximo anotador y aportó con pases de gol al trofeo de máximo goleador del mexicano Carlos Félix, quien ya no seguirá. En el Clausura 2020 finalizó como segundo mejor, a dos del líder. «A nivel personal quiero ser más ambicioso, entrenar duro, cuidarme mejor e intentar crecer cada día, no ser conformista como futbolista y que se vea reflejado en el campo. Los goles salen solo, cuando me dieron MVP de Liga y Copa no me lo plante y luego salió. Con el líder de goleo no me pego porque teníamos a Félix, quien lamentable no sigue, pero seguro llegará otro a aportar el equipo»