Moody’s: Nicaragua no se recuperará rápido después de pandemia, si conflicto político persiste en víspera de elecciones 2021

La calificadora Moody’s pronosticó que el brote mundial de coronavirus provocará un “renovado shock económico” para Nicaragua, y en consecuencia se espera una caída del 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), siendo una proyección moderada con respecto a otros organismos internacionales que prevén caídas más estrepitosas.

Pero la agencia considera que aunque se supere la pandemia, la economía de Nicaragua seguirá debilitada mientras no resuelva el conflicto político y la incertidumbre se incrementará a medida que se acerquen las elecciones en el 2021.

“Hasta ahora, la respuesta política del gobierno al brote del coronavirus ha sido relativamente laxa. A diferencia de muchos países de la región, Nicaragua no ha impuesto una cuarentena nacional, no ha cerrado negocios no esenciales, no ha emitido órdenes de quedarse en casa, ni ha cerrado oficialmente sus fronteras”, señaló la calificadora, en una actualización de proyección el pasado 30 de abril.

Moody’s advirtió que el país, como consecuencia del Covid-19 sufrirá el mayor impacto a través del canal externo, es decir que se espera una merma en los recursos que se reciben del exterior, tanto por las exportaciones, como por las remesas familiares y la inversión extranjera.

“Aunque las empresas nicaragüenses permanecen abiertas, un deterioro en el entorno externo agravará la débil economía existente. Al igual que sus vecinos centroamericanos, la economía de Nicaragua es altamente dependiente en exportaciones (45 por ciento del PIB) y remesas (12 por ciento), particularmente hacia y desde los Estados Unidos, que representa aproximadamente el 70 por ciento de las exportaciones de Nicaragua y proporciona casi el 50 por ciento de sus remesas”, detalla.

De hecho recientemente el Banco Mundial estimó que las remesas este año caerían un 20 por ciento en todo el mundo debido a la pandemia y el confinamiento. Esta proyección es la más abrupta de la historia reciente.

Actualmente Estados Unidos y la economía global están a punto de entrar en una profunda recesión, debido al Covid-19, que ha infectado a más cuatro millones de personas y matado a más de 300,000. Producto de esta crisis sanitaria el Fondo Monetario Internacional (FMI), espera una caída mundial del 3 por ciento y del 6 por ciento para Nicaragua.

El Banco Mundial señala que habrá un decrecimiento del 3 por ciento en la economía mundial y para Nicaragua estimó un -4.3 por ciento, ligeramente superior al pronóstico de Moody’s.

También la calificadora indica que la Inversión Extranjera Directa (IED), otro impulsor histórico del crecimiento de Nicaragua, va a continuar su disminución en la medida que la liquidez global se agota durante el resto de 2020.

En 2017 el país recibió 771.9 millones de dólares por IED, pero tras la crisis sociopolítica de 2018 solo se captó 359.2 millones de dólares y en el 2019 se alcanzó los 393 millones de dólares y este año posiblemente el país perciba mucho menos que los años anteriores.

No habrá recuperación rápida, por crisis política

Además la agencia calificadora señaló que una vez que la crisis sanitaria pase, prevé que Nicaragua en el mediano plazo crecerá en 2 a 2.5 por ciento, muy por debajo del 5.1 por ciento alcanzado en el 2017, debido al alto grado de incertidumbre “dado que es probable que las condiciones políticas permanezcan sin resolver después del coronavirus”.

Moody’s considera que aunque el brote sea frenado a nivel mundial, el país seguirá en incertidumbre debido a las elecciones generales del 2021.

“En ausencia de una resolución a las tensiones sociales del país y un retorno a su modelo de desarrollo impulsado por el consenso, después de que el coronavirus retroceda, esperamos que las débiles condiciones económicas continúen presionando las finanzas públicas”, explicó.

Presión sobre las finanzas

La agencia advirtió que las condiciones económicas actuales continuarán planteando desafíos para la gestión fiscal del Gobierno de Nicaragua durante los próximos dos años.

“El 10 de diciembre de 2019, el gobierno nicaragüense aprobó su presupuesto 2020, que apunta a una modesta consolidación fiscal para continuar la reducción del déficit lograda durante la crisis política. Sin embargo, esperamos que las sombrías condiciones económicas reduzcan los ingresos del gobierno y aumente el déficit fiscal del gobierno al 4.1 por ciento del PIB a fin de año, frente al 2.4 por ciento en 2019”, añadió.

Hasta el momento el Presupuesto General de la República no ha sido modificado, a pesar que es una de las demandas que ha planteado el sector privado para atender la crisis sanitaria.