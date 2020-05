Ortega recurre al atractivo del dólar para seguir financiando el Presupuesto General 2020. Busca 25 millones de dólares

En medio de una economía más deprimida que en los últimos dos años de recesión, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) echó mano del dólar para garantizar el financiamiento del Presupuesto General de la República 2020 mediante emisiones de bonos del Tesoro en esa moneda extranjera, en un intento por despertar el apetito de los inversores, particularmente los bancos comerciales.

Se trata de una emisión de títulos por 25 millones de dólares, por el que ofrece pagar una tasa de interés anual de 4.17 por ciento; con vencimiento al 15 de mayo del 2022 (dos años); con un valor cada bono por mil dólares; cuyos pagaderos serán en dólar, según se lee en el acuerdo ministerial número 004-2020, publicado en La Gaceta el 13 de mayo de este año.

Según el acuerdo de Hacienda, estos bonos solo podrán ser comprados directamente al Ministerio de Hacienda, es decir «sin participación de entidades o intermediarios financieros», en este caso los puestos de Bolsa, según el artículo 19 de dicho acuerdo.

Los que transen con Hacienda estos bonos soberanos, deben saber que dichas operaciones estarán sujetas al régimen fiscal, es decir que los inversionistas deberán pagar el correspondiente gravamen en el marco del régimen de Rentas de Capital y Ganancias, y Pérdidas de Capital.

En el acuerdo se lee que esta emisión forma parte de lo planificado este año en materia de colocación de deuda interna, cuyos recursos se utilizan para subsanar el déficit presupuestario. Este año el Gobierno tiene planeado emitir 4,871 millones de córdobas en colocaciones netas de bonos del Estado, según se lee en la programación presupuestaria.

Otro intento en divisa

Generalmente las emisiones se venían realizando en córdobas en los últimos años, pero desde el estallido de la crisis política y ahora el impacto de la pandemia, el régimen de Daniel Ortega se ha visto obligado a recurrir a monedas extranjeras (dólar y euro) para atraer compradores.

Los contratos basados en divisas generan más confianza que el córdoba en medio de crecientes incertidumbres sobre el rumbo de la economía y por ende su régimen cambiario.

El economista Néstor Avendaño cree que pese a la incertidumbre actual en la economía, el Gobierno tiene posibilidades de colocar esos bonos dolarizados, siendo los bancos los potenciales inversores, tomando en cuenta que estos están llenos de liquidez, particularmente dólares, ante la imposibilidad de reactivar su principal negocio: colocar créditos.

«Los bancos en este momento tienen una gran liquidez en dólares que no están utilizando, un poco más del 52 por ciento de los depósitos en dólares está en caja de las entidades bancarias, o sea tienen un gran respaldo de liquidez en moneda extranjera, tal vez eso fue una brújula para que el Ministerio de Hacienda decidiera colocar los papeles en dólares, porque la disponibilidad de córdobas que tienen las entidades bancarias es aproximadamente el 35 por ciento de los depósitos en esa moneda de lo que tienen en caja», explica el también presidente de Consultores para el Desarrollo Empresarial (Copades).

Entonces al emitir los bonos en dólares, Hacienda esperaría que «la banca se sienta animada en invertir su disponibilidad de caja en compra de algunos papeles».

Pero Avendaño agrega otro elemento de análisis sobre esta decisión de Hacienda: el Gobierno está buscando, «en este momento trágico», cómo proteger las reservas internacionales, que precisamente están en dólares, como un requisito fundamental para garantizar la estabilidad macroeconómica.

¿Para qué quiere dólares Hacienda?

Al respecto, señala que probablemente la idea del Gobierno es obtener divisas para realizar importaciones para atender los asuntos del gasto público ligado a la pandemia, en este caso «cualquier gasto en importaciones de tipo médico, en los que hay que gastar divisas y para evitar la caída de las reservas va a pagar con esos dólares» proveniente de la emisión.

La actual crisis económica ha puesto en aprietos la posibilidad de que a la economía de Nicaragua ingresen suficientes dólares vía remesas, inversión extranjera directa, turismo y exportaciones, limitando la disponibilidad del dólar en el mercado y por ende presionan las reservas internacionales.

Entonces para que el Estado importe bienes requiere de dólares y la forma en que espera obtenerlos es a través de estas colocaciones, que apuntan a inversionistas locales o extranjeros, según se lee en el acuerdo ministerial de Hacienda.

Para Avendaño sería un «error» que el Gobierno utilice esa liquidez dolarizada para invertirlo en el consumo interno. «No me voy a endeudar con dólares para hacer gastos en córdobas, porque no es económicamente racional, si es que están buscando córdobas para mantener el gasto de consumo, entonces descarto, por ese motivo, de que esta emisión en dólares sea para financiar el gasto corriente del Gobierno, es para gasto de capital, importación de maquinarias en el sector salud, por ejemplo que no lo tenían planificado, esa es una hipótesis personal», afirmó.

¿Es rentable?

Hacienda está ofreciendo una tasa de interés de 4.17 por ciento anual probablemente es porque la emisión es a corto plazo, pero Avendaño recuerda que a nivel internacional los tipos están en cero, precisamente por el impacto de la crisis sanitaria en la economía mundial, por lo que esa tasa local puede resultar atractiva para los inversionistas.

Además generalmente las tasas de interés de emisiones en moneda extranjera suelen ser menores que los papeles en moneda nacional con mantenimiento de valor, cuyo riesgo es mayor respecto las ofertas en dólares.

«Los bancos tienen liquidez y un banquero nunca va a tener dinero ocioso y por eso los va a ir a negociar», cree Avendaño, por lo que considera que debido a que actualmente no hay oportunidad de aumentar la cartera de préstamos, por la profundización de la crisis económica causada por la pandemia mundial, probablemente la banca se verá seducida a hacer esas compras.

