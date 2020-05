La historia del actor que despertó del coma después que le amputaron un pierna por el coronavirus

La lucha de Nick Cordero contra en Covid-19 no ha sido fácil.

El actor conocido por sus actuaciones en series como «La Ley y el Orden» y «Blue Blods», paso en coma durante 42 días y a raíz de la pandemia le amputaron la pierna derecha.

El 31 de marzo Nick, de 41 años, ingresó con problemas respiratorios compatibles con una neumonía al Centro médico Cedars-Sinai de Los Ángeles, California. Al día siguiente le informaron que había dado positivo al coronavirus. «Mi dulce esposo necesita tus oraciones por favor», dijo en Instagram su esposa Amanda Klootsf.

Después de su ingreso en el hospital y de su posterior amputación, su estado de salud empeoró y los médicos informaron a su mujer que tenía los pulmones bastante afectados y que “parecía que llevaba fumando más de 50 años”, además, la fiebre no cedía.

Cordero, famoso por sus trabajos en musicales de Broadway Waitress y Rock of Ages, nunca se dio por vencido, y logró salir del coma como todo un guerrero.

«Es un verdadero superhéroe. Recorrimos un gran camino. Él está allí y todo se ve bien. Todavía estamos en un camino muy largo, pero estamos en los comienzos de la recuperación», dijo Amanda, quien junto con su hijo lo visitaron todos los días en las afueras del hospital aunque él no se diera cuenta.

A principios de mayo, Kloots dio la buena noticia de que, aun con un conteo sanguíneo bajo, las pruebas mostraron que su esposo, de 41 años, no estaba sangrando internamente. «Positividad, esperanza, perseverancia, fuerza y ​​oraciones. ¡No vamos a renunciar a Nick Cordero!», escribió.

Cuando el actor, que fue nominado al premio Tony por su papel Bullets over Broadway, llevaba 37 del coma, su esposa dijo que lo extrañaba mucho y que había momentos donde todo no se sentía real. «Extraño reír contigo. Extraño verte con Elvis. No puedo esperar para tenerte en casa», escribió en su Instagram.

Por qué le amputaron la pierna

Según la explicación médica el Covid-19 puede ir mucho más allá de la enfermedad y los síntomas que todos conocemos.

Se dice que la enfermedad del Cordero derivó complicaciones de mala circulación en su pierna derecha, por lo que los médicos intentaron salvarla con anticoagulantes, pero éstos provocaron una respuesta adversa en el cuerpo del actor, que resultó en una hemorragia interna en su intestino. La consecuencia directa de la suspensión de la administración del medicamento fue un nuevo inconveniente, lo que derivó en la amputación.

Fue hasta el primero de mayo que pudieron retirarle el respirador, días después intentó abrir los ojos y reaccionó a ciertos estímulos, hasta que el 12 de mayo logró despertar del coma. Según su esposa, el actor se encuentra débil y la recuperación será lenta, sobre todo porque tendrá que adaptarse a vivir sin una de sus extremidades.