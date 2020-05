La nueva educación

Este es el mejor momento para estar vivos, la tecnología ha facilitado más que nunca nuestras vidas, gracias a ella estamos todos conectados. ¿O será que estamos más desconectados que nunca?

La tecnología sin duda alguna es sumamente beneficiosa para la humanidad, siempre y cuando esta esté preparada para su uso. El ser humano primero debe comprender qué es y el sentido de su existencia, para poder hacer el uso correcto de la misma. Unos podrían decir que esto es filosofía, o nueva espiritualidad, pero esto es ciencia pura. Existe un campo de energía unificado que se mueve y expresa a nivel subatómico como una forma de energía pura, que toma forma por medio de nuestras conciencias individuales, es ahí donde entramos nosotros como agentes destructores o cocreadores.

Nuestra actitud de humanidad separada viene de la errónea idea de estar desconectados de nuestra verdadera esencia, de no saber lo que somos, y esto es seres espirituales viviendo una experiencia humana, seres dotados de energía creadora. Desde que venimos al mundo, llegamos con dones y talentos que deben de compartirse al mundo. Muchas personas siguen aún viviendo la vida deprimidos y en lucha continua por sobrevivir. El sobrevivir en vez de vivir a conciencia plena, es consecuencia de no entender tu propósito, de no conocer tu esencia.

Algunos piensan que la inteligencia artificial va a venir a mejorar al mundo, pero no se dan cuenta de que estos algoritmos necesitan de conciencias humanas para su correcta programación, cómo y dónde entra la moral en estos códigos, qué valores tiene el programador de estos modelos. Por más tecnología e innovación, necesitamos formar una nueva humanidad con conciencia moral de unión, con valores que unan en vez de separar. Las habilidades necesarias para esta nueva humanidad dependen de la educación actual de nuestros niños y jóvenes, ellos son los futuros líderes del mundo.

La educación debe de satisfacer las necesidades primero del espíritu, necesitamos una evolución de la conciencia, en la que podamos ahora sí dar espacio a la mente superior, a esa mente que tiene como herramientas la intuición, la imaginación y la creatividad, llegando a la introspección por medio de la meditación, pudiendo así tener un dominio de sus emociones, y así poder navegar en este mundo volátil. Si comprenden que son únicos, y pueden descubrir qué lo hace únicos, podrán así crear un mundo de colaboración y servicio, y así estar listos para los cambios y retos que tengan en la vida, y manifestar el plan divino de la existencia misma.

Estos tiempos de Covid-19 nos muestran de nuevo lo que ya era evidente, el cambio en el paradigma de la educación, y el trabajo desde el ser, desde el amor.

La autora es máster en Educación. Fundadora y ceo de Meraki Organization.