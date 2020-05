Coalición Nacional: «Las familias de las personas fallecidas por Covid-19 se enfrentan a un gobierno que les miente»

La Coalición Nacional, conformada por siete organizaciones políticas opositoras al régimen orteguista (Alianza Cívica, la UNAB, el Partido Restauración Democrática, el Movimiento Campesino, el Partido Liberal Constitucionalista, Yatama y Fuerza Democrática Nicaragüense) acusaron a la dictadura de violar nuevamente los derechos humanos de los nicaragüenses por exponerlos abiertamente al contagio del Covid-19, debido a lo que consideran ha sido un manejo negligente de la crisis sanitaria que vive Nicaragua.

«Las familias de las personas fallecidas por Covid-19 se enfrentan a un gobierno que les miente, les oculta información y les entrega actas de defunción que no se corresponde con la verdad diagnóstica, obligándolos a perseguir camionetas para conocer el lugar donde entierran a sus seres queridos. Por si no bastara, son, además, amenazados por policías o paramilitares, para que no digan la verdad sobre las causas de la muerte y estas irregularidades», cita el comunicado de la Coalición Nacional.

Un reporte de LA PRENSA divulgado este viernes reveló como la dictadura de Daniel Ortega ha aumentado la vigilancia con motorizados vestidos de civil afuera de hospitales públicos, donde se atienden casos sospechosos y confirmados de Covid-19. Igual ocurre en los cementerios públicos donde se han hecho costumbre los entierros nocturnos.

«Nicaragua está en una fase crítica de aumento de casos de Covid-19. El contagio comunitario es una realidad. El último reporte del Observatorio Ciudadano de Covid-19, el pasado lunes 11 de mayo, contabiliza más de 180 personas fallecidas y más de mil personas contagiadas en el país. Esta cifra seguirá aumentando, según el Comité Científico Multidisciplinario de Expertos, principalmente pues el gobierno no ha tomado ninguna acción que tienda a disminuir los contagios», añade el comunicado.

También hace eco de los reportes del Observatorio Ciudadano para la crisis del Covid-19 que registra más 120 personas del sector salud contagiadas. «Aun así el personal médico y auxiliares

de los hospitales públicos del país, que arriesgan sus vidas y la salud de sus familias, siguen sin recibir un trato digno, ni las garantías de insumos y equipos necesarios, lo que aumenta su riesgo de contagio, enfermedad o muerte. La dictadura arriesga la capacidad del sistema de salud de atendernos cuando necesitemos de los servicios de salud pública», añade.

La Coalición Nacional denuncia que el manejo negligente de la crisis sanitaria en Nicaragua ha expuesto a la ciudadanía al contagio, debido a la falta de transparencia y la desinformación sobre la situación de la pandemia en Nicaragua. «La represión policial, paramilitar y de agentes CPC de la dictadura hostiga a las familias, asedia los hospitales públicos y privados, así como los cementerios del país», reclaman en el comunicado

Finalmente exigieron conocer la situación de los 37 presos y presas políticas que se encuentran en las cárceles de la dictadura con sintomatología del Covid-19, según fuentes de familiares y equipos de abogados. El miércoles 12 de mayo, la dictadura excarceló a más de 2500 reos comunes y no incluyó a ninguno de los presos y presas políticas.