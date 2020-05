Liberan a bomberos voluntarios encarcelados por pegar volantes del reo político asesinado Eddy Montes

Carlos José Mejía Rizo y Kevin Saúl Rodríguez Galdámez, jóvenes bomberos voluntarios, fueron liberados este viernes 15 de mayo, después de que estuvieron presos desde la noche anterior, presuntamente por “andar pegando papeletas” alusivas al aniversario del asesinato del preso político Eddy Montes Praslín.

Mientras tanto, el también bombero voluntario Kevin Aguilar había sido capturado por policías con vestimentas civiles, pero lo soltaron poco después, la misma noche de este jueves 14 de mayo. Otros jóvenes fueron golpeados por civiles armados al servicio de la dictadura, denunciaron miembros del llamado Frente por la Autonomía y la Calidad Universitaria en Matagalpa (Facum).

Lea Además: Un año de impunidad por asesinato del reo político Eddy Montes Praslin por custodios de la cárcel La Modelo

A uno de los jóvenes que logró escapar, la noche del jueves, lo hirieron al golpearlo con la cacha de una pistola en la cabeza, mientras que a una muchacha la golpearon y le robaron el celular, dijo un miembro del Facum que prefirió reservar su identidad y la de los afectados para evitar más represalias.

Rodríguez fue detenido en la zona céntrica de Matagalpa y a Mejía lo persiguieron civiles en moto hasta el cuartel del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Matagalpa, de donde se lo llevaron hacia la unidad departamental de la Policía.

Puede Interesarle: Diputados orteguistas insultan a legisladores de Costa Rica que enviaron carta a la OPS expresando su preocupación por Nicaragua

“Ya me lo entregaron, me hicieron firmar una hoja de que estaba bueno y sano, sin golpes y en realidad no lo maltrataron”, confirmó la mañana de este viernes Roberto Mejía, padre de Mejía Rizo.

Un año del crimen de Eddy Montes Preslin

En distintos puntos de Matagalpa han sido colocados carteles con fotografías de Montes Praslín, un abogado matagalpino-estadounidense asesinado el 16 de mayo de 2019 en la cárcel La Modelo, donde un custodio le disparó con un fusil Ak-47.

Junto a la foto del preso político asesinado se lee: “Eddy no murió el gobierno lo mató”, y aparecen los logotipos del Facum, de la Unidad Nacional Autoconvocados (UNA) y del Movimiento Acción Democrática (MAD).

En otros carteles con fotos de las masivas protestas de 2018, fue impresa la leyenda “Matagalpa ni perdona ni olvida, seguimos firmes hasta alcanzar la libertad”.