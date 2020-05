Vocero del Frente Sandinista llama “gallo gallina” al alcalde de Bluefields por cancelar carnaval por fiestas de Mayo Ya

El alcalde de Bluefields y Secretario Político del Frente Sandinista, Gustavo Castro, anunció la «modificación» de las actividades del tradicional carnaval que se realiza por las fiestas de Mayo Ya, en esa ciudad debido a la pandemia de Covid-19. Según Castro no se realizarán grandes aglomeraciones de personas ni el tradicional carnaval.

Sin embargo, el alcalde sandinista dijo que van a mantener otras actividades, pero con distanciamiento social. Entre las que están una caravana con música por la ciudad en lugar del tradicional Tululú que se realizaba con comparsas y recorridos por las principales calles de la cuidad y la elección de la reina de las fiestas de manera virtual.

“Con algunas modificaciones debido a la situación de la pandemia, sin descuidar las actividades tradicionales. La población va a poder celebrar las actividades, pero con modificaciones”, sostuvo Castro en declaraciones a la estación de radio La Costeñísima.

“Gallo gallina y locura”

Al parecer esta decisión de las autoridades municipales no sentaron bien desde un sector del sandinismo de esa ciudad. El vocero del Frente Sandinista, Carlos Vialez, catalogó de “locura” y “gallo gallina” la decisión del Secretario Político del partido rojinegro de suspender el carnaval tradicional para realizar uno virtual.

“Nuestras autoridades no pueden estar bailando en un baile gallo gallina. O hacemos lo del palo de mayo o no lo hacemos. Así tiene que ser. Pero como dicen los peluches, que va haber transmisión, si no hay enfermedad. Ahora van a hacer Palo de Mayo virtual. Que locura”, dijo el vocero del Frente Sandinista, según el reporte de Radio La Costeñísima, del periodista Sergio León.

Criticas del Obispo de Bluefields

El obispo de la diócesis de Bluefields, monseñor Pablo Smith, criticó fuertemente a las autoridades locales por que desde finales de mayo seguían manteniendo los planes de realizar las fiestas sin ningún tipo de medidas.

«Sabemos que hay personas que han muerto por el virus. No hay que jugar con el pueblo (…) si los políticos y los politiqueros quieren jugar con su vida háganlo y que Dios los perdone, pero no hay que jugar con la vida de gente sencilla», dijo el obispo durante una homilía.

Lamentan medidas tardías

Las fiestas iniciaron el pasado 30 de abril con una vigilia, la cual a diferencia de otros años, no se concluyó con un recorrido por las calles, según el mismo alcalde Castro, como medida de prevención.

George Enrique, miembro del partido Yatama lamentó que estas medidas se tomaran tarde. “Pero los operarios políticos decían que era una infección del yankee, y que no iba a llegar porque Rosario Murillo los ha bendecido. Ahora cancelan las actividades”, expresó.

Parte de la ciudadanía había realizado presión para que se cancelara el carnaval y algunos miran la decisión de realizar caravanas y actividades virtuales como una forma de “apaciguar a Rosario Murillo en Managua”. Las fiestas concluirían el 30 de mayo con la realización del tradicional Tulululú.