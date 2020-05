Casi tres meses después el balón volvió a rodar. La Liga alemana se convirtió este sábado en el primer campeonato de Europa que regresó después de la pausa obligada por el Covid-19, que sigue siendo una amenaza latente en el mundo. La Bundesliga, como se le conoce, era el ensayo o proyecto experimental del cual se fijarán el resto de ligas del continente para reaperturar.

Los alemanes se caracterizan por su discplina y fiel a su idiosincracia cumplieron el estricto protocolo preparado para volver a jugar. Sin embargo una de las medidas tomadas en el papel se pasó por alto como irrelevante pero ahora del juego se dieron cuenta que hace el regreso del futbol diferente. Se trata del festejo del gol con distancia de seguridad, algo que generó muchos comentarios de futbolistas y periodistas destacados en redes sociales.

«Viendo el retorno del futbol me pregunto: ¿Existirá una razón técnica para que no se permita el abrazo en los goles? Durante todo el partido estamos en constante contacto. ¡En un tiro de esquina están los defensores encima tuyo!. En las barreras están todos juntos», escribió en su cuenta de Twitter, el delantero colombiano Radamel Falcao, tras el festejo de Halaand en la victoria del Dortmund sobre el Schalke 04.

Por esa misma línea estuvo el destacado periodista de ESPN, David Faitelson.undesliga: «No entiendo eso de que no celebren el gol abrazándose o tocándose. ¿Acaso no hay contacto en cualquier parte de la cancha con el balón en juego? Más bien, parecería un “mensaje” que el fubol quiere dar sobre cómo deben ser los “nuevos tiempos” de convivencia social…», señaló. Para después añadir «Lo que más extraña este “nuevo futbol” es al aficionado en la tribuna…»

