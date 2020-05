The Best 2020 desierto: ¿La competencia entre Cristiano Ronaldo y Messi podría haber llegado a su fin?

La FIFA había puesto en su calendario el mes de septiembre como fecha para su gala de este año. Milán sería una vez más la sede. El morbo estaba puesto una vez más para ver si Lionel Messi sería capaz de ganar su segundo premio “The Best” e igualar en cantidad al astro portugués, quien posee dos en sus vitrinas. Sin embargo la pandemia del coronavirus ha seguido haciendo de las suyas y a consecuencia de este, la máxima organización del futbol mundial ha decidido suspender la gala de los premios “The Best” y dejar desierto el premio que acredita al mejor jugador de la temporada.

En muchos países la temporada ha terminado, otros están reanudándose y algunos incluso se mantienen como pendientes, puesto no haber tomado una decisión final. Por lo tanto desde lo deportivo, no se generan las condiciones para reconocer el juego de unos y otros. Por ejemplo grandes jugadores como Neymar o Mbappé, al darse por finalizada la Liga Francesa, no tendrán como continuar mostrándose y sumando en sus estadísticas.

Además de lo deportivo, el emocional ha jugado un papel también importante. Como prueba de ello, Gianni Infantino, presidente de FIFA, ha dejado mostrar su lado más humano durante los últimos meses: “Todas las decisiones que se debían adoptar desde Zurich debían ir de la mano del sentido común y del respeto absoluto. No hay motivo para celebrar fiesta alguna”, expresaba el italiano en uno de sus últimos comunicados.

Con la gala cancelada y el premio desierto este año, el portugués continuará en la delantera, tras haber ganado el galardón de FIFA en 2016 y 2017. A diferencia de este premio, el 10 del Barcelona supera por uno al delantero de la Juventus en cuanto a Balones de Oro se refiere. Es por ello que los premios individuales de este año podrían haber inclinado la balanza para uno u otro, ya que muy difícilmente ambos puedan mantener su máximo nivel para finales de la próxima temporada. Por lo tanto la competencia por los títulos individuales entre dos de los mejores jugadores de la historia podría haberse terminado.