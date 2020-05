Las grandes gestas de la historia nunca se han hecho con puras palabras o grandiosos sermones y discursos, sino con realidades y hechos concretos. Las palabras, una vez dichas, se las lleva el viento y solo quedan las obras realizadas. No podemos llevarnos a engaños, ni a cuentos; las obras son la manifestación de lo que somos, no las palabras. Por muchos discursos que nos echen los políticos, al fin y al cabo, son sus obras las que los define.

Por mucho que se digan los esposos que se aman, son las obras las que manifiestan, en verdad, el amor que mutuamente se tienen. Por mucho que unos hijos enrollen a sus padres con bellas palabras, son sus obras las que declaran qué clase de hijos son. Por mucho que los creyentes digamos “Señor, Señor” (Mt. 7, 21), son los hechos y las actitudes que tomamos en la vida los que van a decir qué clase de cristianos somos. El árbol se conoce por sus frutos, no por las hojarascas (Mt. 7, 20). Cada uno manifiesta lo que es, no a través de bellas palabras, sino con la realidad de su vida:

“Obras son amores y no buenas razones”. Precisamente una de las alabanzas constantes que se hacen en la Biblia, es precisamente sobre las grandes obras llenas de amor: “¡Qué grandes son tus obras, Señor!” (Sal. 111, 2).

La gran manifestación de amor de Dios hacia los hombres ha sido el don que nos ha brindado de su propio Hijo: “Tanto amó Dios al mundo que le dio a su propio Hijo” (Jn. 3, 35). Dios no es palabra vacía; Dios es amor hecho vida (1 Jn. 4, 8). El amor de Dios no se reduce a una bella filosofía; es la actitud consecuente y permanente del Padre siempre bueno cuyos sueños y delicias son sus hijos, los hombres (Prov. 8, 31). El amor de Dios no es pura palabra, entra por los sentidos; se palpa. Este es el amor, a sí mismo de Jesús: Jesús sabe muy bien que el amor solo se manifiesta en la vida; por eso Él “guarda los mandamientos de su Padre” (Jn. 15, 11). San Juan nos dice que Jesús “habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin” (Jn. 13, 1). El amor de Cristo no se quedó en palabras ni en bellos discursos. San Pablo era consciente de ello y, por eso, lleno de un gran sentimiento de ternura, decía: “Me amó y se entregó por mí” (Gal. 2, 20). Por eso, Jesús tiene fuerza moral para decirnos bien claro: “Si me aman, cumplirán mis mandamientos… El que acepta mis mandamientos y los cumple, es quien me ama” (Jn. 14, 15.20).

El amor a Dios o a los hombres solo tiene una manifestación válida: los hechos, la vida. Hoy en todos los sectores hay superabundancia de palabras y de discursos. Necesitamos hablar menos y hacer más. Son las obras las dicen lo que somos, no las palabras, como dice Jesús: “Si me aman, guardarás mis mandamientos… El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama” (Jn. 14, 15.21). “Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo permanezco en el amor del Padre, guardando sus mandatos” (Jn. 15, 10).

