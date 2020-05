Alcaldía orteguista de Ocotal y el Intur realizan feria en medio de la pandemia de Covid-19

En medio de la emergencia de la pandemia del coronavirus y con la ausencia de la gran mayoría de la población ocotaliana, las autoridades sandinistas del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) y de la alcaldía orteguista del municipio de Ocotal, en Nueva Segovia, realizan una feria de dos días.

La feria, con el lema «Amor a Nicaragua, Carazo visita a Nueva Segovia», comenzó este sábado con el desfile de grupos de danza de cultura y carrozas que recorrieron las principales calles de la ciudad de Ocotal, cabecera del departamento de Nueva Segovia.

Se instalaron más de 20 módulos ofertando piezas de artesanías, alimentos tradicionales, ropa y calzado usado, bisuterías y otros productos, en su mayoría procedentes de Carazo. Pero, los grandes ausentes a esta actividad fue la mayoría de la población ocotaliana que decidió quedarse en su casas por temor al contagio del coronavirus.

La feria caraceña–segoviana, organizada por las autoridades sandinistas del Instituto Nicaragüense del Turismo (Intur) del departamento de Nueva Segovia y de las autoridades de la Alcaldía Orteguista del municipio de Ocotal, culmina este domingo.

“Las ventas han estado malas porque no está viniendo gente a comprar. Yo traje unos 20 mil córdobas en mercadería y ayer sábado apenas vendí 1,200 córdobas”, dijo bastante afligido uno de los comerciantes de la ciudad de Carazo, quien prefirió no dar su nombre por temor a que las autoridades del INTUR no lo vuelvan a invitar a otras ferias del país.

A pesar del esfuerzo que hacían el sábado las autoridades sandinistas del Intur y de la Alcaldía orteguista, por mostrar que el evento contaba con todas las medidas sanitarias de prevención de la pandemia del coronavirus, el evento lució vacío de visitantes y muy pocas personas realizaron compras, principalmente de alimentos y bebidas. Mientras en los módulos de artesanías, ropa y calzado usado, bisuterías y otros productos de Carazo no tuvieron compradores y sus propietarios se mostraban aburridos.

La alcaldesa orteguista de Ocotal, Xiomara Tercero López, en sus palabras de bienvenida a la feria dijo «que el evento se realizaba en una ciudad segura, amable y valerosa, amante de la paz, y que con la acertada conducción del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional saldrían victoriosos de la pandemia del coronavirus. No debemos tener miedo porque estamos con Dios”, señaló.

Insistió en que para la realización del evento se tomaron todas las medidas necesarias de prevención del coronavirus, como fumigaciones a vehículos que llegaban al lugar, la toma de pruebas de temperatura a los participantes de la feria y lavados de manos, como también fue obligado el uso de mascarillas y alcohol gel, pero aun así la gran mayoría de la población ocotaliana decidió quedarse en sus casas por temor al contagio.

