Fallece un profesor por Covid-19 en Rivas

Un profesor retirado de la ciudad de Rivas falleció a las 3:45 p.m. de este sábado en Managua, a causa del Covid-19, según confirmaron sus familiares.»Mi hermano de 80 años se encontraba afectado desde el jueves que presentó dificultades para respirar y permanecía en cama en su casa de habitación, pero la tarde del sábado su estado de salud se complicó y ya no pudo sobrevivir al Covid-19 «, relató el hermano de la víctima.

Dijo además que el funeral de su hermano se realizó a las 11:30 de la noche en un cementerio de Managua y que en el sepelio, únicamente participaron los familiares cercanos, que ahora permanecen en cuarentena. «Él trabajó como contador en Casa Pellas por más de 25 años y siempre nos decía que su anhelo era que lo sepultaran en su ciudad natal, pero no se pudo», dijo.

Un sobrino reveló a LA PRENSA que a su tío inicialmente le habían explicado en una clínica privada que su test era negativo, pero que luego le realizaron otra prueba, que dio positivo.

Una nieta de la víctima también publicó en redes sociales el fallecimiento del hombre. «Te amo y te amaré hasta el final de mis días y te voy a recordar hasta el final de mis días. Gracias por todos los consejos y risas que me diste, siempre me va a doler no poder haberme despedido de vos, te acabas de ir y ya te extraño, descansa en paz. Maldito Covid,-19», se lee en la publicación.