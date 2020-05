La triología Tyson-Holyfield parece consumada: Se filtra fecha y lugar para la pelea

La pelea más esperada por todos los amantes del boxeo parece tener fecha y lugar para su realización. Mike Tyson y Evander Holyfield se enfrentará nuevamente después de 23 años en un combate que promete mucho por los dos peleas que realizaron en sus mejores épocas.

Tyson, de 53 años, y Holyfield, de 57 años, esta vez se subirán al ring con fines benéficos. El enfrentamiento será en Diriyah, en Arabia Saudí, el próximo 11 de julio, de acuerdo a la fiche que se filtró y reprodujeron diferentes medios en todo el mundo este domingo. Hasta momento ninguno se ha manifestado al respecto, tampoco se conoce la promotora que lo orgniza.

Hace tres semanas, Tyson informó que volvería pelear para ayudar a personas sin hogar y con problemas de drogas como él en el pasado. Poco después, su viejo adversario, Holyfield, dio a conocer que estaba entrenando para ponerse los guantes por la misma causa.

Desde el inicio ninguno descartó el combate, sobre Holyfiled, quien prácticamente reto a Tyson el día que dio a conocer su regreso al ring. «No sé, tendrías que preguntarle», respondió Holyfield cuando Sky Sports News le preguntó si volvería a pelear contra él. “No le pediría a nadie que haga nada que no quiera hacer. Pero es por caridad. Si podemos resolver algo que funcione para todos, entonces es ganar-ganar-ganar».

Tyson ya tuvo una oferta millonaria y peligrosa para combatir hace dos semanas. La empresa Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC por sus siglas en inglés) ofreció 20 millones de dólares para pelear sin guantes, algo que aumentaba exponencialmente el daño que pueda causar cada golpe propinado o recibido, muy arriesgado tomando en cuenta su edad.

Kevin McBride retiró del boxeo a Tyson en el 2005 y cerró su carrera con 50 victorias y seis derrotas, la mayoría de estos triunfos por KO. Holyfield colgó los guantes seis años más tarde. Ambos protagonizaron la pelea estelar de la velada llamada The Sound and the Fury (El Sonido y la Furia) el 28 de junio de 1997.

La pelea marcó la carrera de ambos y es recordada porque Tyson le arrancó de un mordisco un pedaso de la oreja derecha a Holyfield. Por eso fue descalificado y perdió el título de peso pesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), más su licencia.