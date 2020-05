EE.UU.: se forma Arthur, la primera tormenta tropical de la temporada

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos informó este sábado (16.05.2020) de la formación de la tormenta tropical Arthur, la primera con nombre de la cuenca atlántica y 16 días antes del inicio oficial de la temporada de huracanes.

Arthur está situado a unos 305 kilómetros al este noreste de Cabo Cañaveral (Florida) y a unos 675 kilómetros a sur suroeste de Cabo Hatteras (Carolina del Norte). Este sistema se anticipó al inicio oficial de la temporada del Atlántico, que va del 1 de junio al 30 de noviembre, y ha ocasionado desde el jueves pasado torrenciales lluvias y vientos en el sureste de Florida, en medio de la pandemia de la COVID-19.

Lea además: Coronavirus en EE.UU. | Seattle, la ciudad que afrontó la crisis de la covid-19 cediendo el liderazgo a los científicos

A Tropical Storm Watch remains in effect for portions of the North Carolina coast, where tropical storm conditions are possible on Monday. Dangerous surf is also expected along much of the southeast U.S. coast for the next few days. Visit https://t.co/tW4KeFW0gB for more info. pic.twitter.com/Gskr1MydxX

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) May 17, 2020