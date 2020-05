La decisión del Ministerio de Salud (Minsa) de endurecer su política informativa sobre el avance de la pandemia del Covid-19 en Nicaragua busca mantener los intereses políticos de la dictadura de los Ortega Murilla, antes que resguardar las vidas de los nicaragüenses, y propicia el caos ante la falta de una información transparente, señalaron fuentes médicas y especialistas.

Ahora el Minsa da la cara una vez por semana con sus reportes sobre los casos de contagios y muertes, minimizando por completo la emergencia sanitaria que atraviesa el país. Antes, aunque con reportes limitados, al menos brindaba información a diario.

“Recuerde que para ellos no existe una pandemia (en el país). Su prioridad no es el manejo técnico de la pandemia, su prioridad es el manejo político de su gobierno, que son dos cosas diferentes”, declaró el especialista en salud pública, Alejandro Lagos.

Para el doctor Lagos, el distanciamiento de los reportes sobre el Covid-19 en el país se deben estrictamente a una “decisión política” de Ortega y Murillo para “no seguir generando apreciaciones negativas” de su gobierno, puesto que la información brindada por el Minsa a diario resultaba ser monótonas, redundantes e inconsistentes, un hecho cuestionado no solo por profesionales de la salud sino por la misma ciudadanía.

“Ellos no han tomado en serio esta situación, que hayan ocho muertos o cien, lo mismo les da, y han demostrado que son mentirosos compulsivos. No nos asustamos de las mentiras y no nos asustamos de los errores que comete el gobierno de todo lo contrario que ha hecho la OPS (Organización Panamericana de la Salud)”, refirió el especialista en salud.

La OPS recientemente reiteró su preocupación por el mal manejo de la pandemia de parte del Estado de Nicaragua, y señaló que están en espera de que el Minsa brinde un informe a “nivel de detalle” sobre la situación del país para poder evaluar al país.

El doctor Javier Núñez, representante de la Unidad Médica Nicaragüense (UMN), también reconoció que la posición del Minsa es para «evadir la información que a todas luces es una realidad», ocultando cuántos casos de contagio y muertes existen en el país.

Falta de información confunde a la población

Para el doctor Núñez una de las formas efectivas para ralentizar la curva de contagio en una país es contar con información enérgica, precisa y veraz. Sin embargo, al carecer de esta, el Minsa busca cómo la población también minimice el impacto que tiene la pandemia.

«Al tratar de esconder las cifras reales, es que un segmento de la población crea que la pandemia por coronavirus no es real, y eso hace que no tomen las medidas de prevención como el distanciamiento social, confinamiento o el quedarse en casa», expresó el doctor Núñez.

No obstante, el representante de la Unidad Médica consideró que la información brindada por el Minsa «no abona en nada» a la situación, puesto que la gente se ha autoconvocado a seguir las medidas de higiene y prevención ante la ausencia de acciones de parte del régimen orteguista.

El sociólogo Cirilo Otero coincide en que si bien ya nadie cree en el Minsa, la ausencia de información prolongada por parte de este ministerio propicia la especulación y el caos sobre el avance de la pandemia y acrecienta la incertidumbre entre los nicaragüenses.

No obstante, para Otero «lo fundamental es que la gente no le cree al Minsa, al Gobierno, no le cree a las autoridades, ha perdido la credibilidad en el gobierno», aunque reconoce que siempre la gente, por naturaleza, requiere un referente, una dirección, un gobierno, que actualmente no existe, lo que provoca que esta caiga en el caos e incertidumbre.

Además el Minsa, agrega, propicia la especulación y dudas que actualmente reina en Nicaragua por la pandemia y que ahora el régimen de Daniel Ortega intenta deslindar su responsabilidad hacia la oposición, igual como ocurrió en 2018, cuando intentó achacar en el 2018 el asesinato de decenas de nicaragüenses.

«Este Gobierno es típico en la búsqueda de otro responsable, porque creen que lo que ellos hacen es correcto, es perfecto y es adecuado, no saben administrar con sencillez y poca vanidad, sino que administran de forma ditactorial… Buscan cómo culpar a otro, para sentirse la conciencia limpia «, enfatiza.

Para Otero el Minsa ya no tiene razón de existir, al igual que varias instituciones del Estado, porque ya desvirtuó su razón de ser, que es proteger la salud de los nicaragüenses.

Denuncias desvelan mentira del régimen

Mientras el régimen orteguista calla ante las denuncias del desborde de casos por Covid-19 en los hospitales públicos, cada día se registran las muertes por “neumonía atípica” y los entierros exprés. Hasta este 12 de mayo, la entidad oficial de salud contabilizaba 25 casos confirmados y ocho muertes, contrastando con la realidad de todos los días en las afueras del Hospital Alemán Nicaragüense, donde decenas de personas llegan para conocer las condiciones de salud de sus familiares que presentan sintomatología del coronavirus.

El Observatorio Ciudadano contabilizaba hasta este 13 de mayo 1,170 casos sospechosos de los cuales 25 han sido confirmados por el Minsa, y 266 muertes por neumonía sospechosa. Managua, Chinandega, Masaya y Matagalpa serían los departamentos que acumulan mayor cantidad de casos.

“Esta es una actitud y posición de indolencia, de mantener a los nicaragüenses con los ojos vendados, nos quieren mantener sordos, porque no van hablar todos los días», manifestó el doctor Lagos.