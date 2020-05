1. Origen. Nació en febrero de 1963 en Nueva York, Estados Unidos. Sin embargo, parte de su infancia la vivió en una pequeña comunidad de Carolina del Norte.

2. Apodo. Black cat o “gato negro” era como Michael Jordan era llamado por sus amigos de infancia.

3. Hijos. Tiene cinco hijos, tres de su primer matrimonio con Juanita Vanoy, con quien pasó 17 años de su vida hasta 2006 que se divorciaron, y dos de Yvotte Prieto, con quien contrajo matrimonio en 2013.

4. Gustos. Al deportista le gusta fumar puros, recientemente reveló que puede fumar hasta seis al día. Sus favoritos son los cubanos Partagas Lusitanias, que tienen un costo de unos US$400 la caja. Además, tiene fascinación por los vinos, especialmente de las cepas pinot noir y los borgoñas, y por el tequila más caro de la marca Cinoro, que también fundó junto a otros dueños de equipos de la NBA.

5. Deportes. Michael Jordan, antes de ser uno de los mejores basquetbolistas de la NBA, su padre lo contagió de su amor por el beisbol. En 1994 decidió dejar el básquetbol y decidió homenajear a su padre jugando beisbol profesional con los Barones de Birmingham, sucursal Doble A de los Medias Blancas de Chicago, sin embargo, dejó esa aventura en marzo de 1995 y anunció su regreso a la NBA.

6. Joyas. El exbasquetbolista confesó recientemente que tiene debilidad por los relojes y tiene una colección de: un Sonata Ulysse Nardin de oro blanco valorado en unos US$75,000, un Richard Mille RM32 de unos US$175,000, un Rolex Daytona de US$30,000 y un Urwek-203 de US$230,000.

7. Millonario. La Revista Forbes considera que hoy por hoy Michael Jordan es el deportista que más dinero ha embolsado en la historia. Es considerado una de las personas más ricas del mundo y su fortuna se calcula en 2,100 millones de dólares.

8. Hogar. La casa en la que vive esta estrella del básquet está valorada en unos 13 millones de dólares. Tiene entre otras cosas 11 habitaciones, un sector deportivo y hasta una habitación para fumar los puros preferidos de Jordan.

9. Apuestas. En el 2005 el exbasquetbolista de profesión reconoció que por su “competitividad” estuvo metido en situaciones de apuestas con grandes sumas. Antes de que Jordan lo admitiera se publicó un libro, en 1993, donde el empresario Richard Esquina revela que en cuatro años de apuestas le ganó a la estrella de la NBA US$1,252,000

10. Donaciones. A sí como gasta en lujos y comodidades el deportista también ha hecho donaciones millonarias, principalmente para apoyar a personas perjudicadas por desastres naturales. Se conoce que aportó siete millones de dólares para construir la primera clínica médica en Charlotte, Estados Unidos, y se espera que done entre cuatro y cinco millones a organizaciones benéficas de Charlotte y Chicago con el cachet de la serie que grabó sobre su vida: The Last Dance.