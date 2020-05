¿Quién es el único lanzador de la historia de nuestro beisbol con un Juego Perfecto y un juego sin hit ni carrera en su expediente? ¿Quién es el único tirador siniestro de 20 victorias en una temporada? ¿Quién es el último nica en tirar un juego completo ante Cuba en un torneo internacional oficial? ¿Quién es el zurdo más ganador en la historia de nuestro beisbol? ¿Quién es el último en lanzar con 50 años de edad?

La respuesta a todas las preguntas es una sola: Asdrudes Flores, quien sigue metido en el beisbol tras su retiro como jugador en 2011 con Río San Juan, ahora como coach de picheo de los Indígenas de Matagalpa.

“La verdad es que cuando a uno le gusta el beisbol es muy difícil separarse del juego. Yo desde pequeño practiqué beisbol. Siempre me levantaba pensando en beisbol, en el desayuno, almuerzo y cena, así que si me llaman siempre estoy con la mayor disponibilidad, nos llevamos bien en el equipo, los muchachos son bien portados y me siento bien en esta nueva etapa. Uno nunca deja de aprender y siempre le pido a Dios que me ayude”, apunta Asdrudes, quien debutó en nuestro beisbol en 1986 con Chinandega, aunque es originario de León.

“Teníamos un equipo de solo familiares. A los 14 años de edad estaba jugando Mayor A con mis hermanos mayores y recuerdo que a los 17 tiraba duro. Luego me fui a la zona de Chinandega y jugando en una liga campesina ahí me vio Argelio Córdova”, cuenta su historia el zurdo, quien sintió una gran motivación cuando Argelio lo llevó al equipo de Chinandega y escuchó decir al estratega que tenía material para la Selección Nacional.

Argelio le vio material

“Cuando Argelio me vio el primer día lo escuché decir que llegaría a la Selección y no se equivocó. Yo me dije que si un hombre con tantos conocimientos y experiencia como Argelio decía eso, entonces era verdad y comencé mis entrenamientos con Luis Peralta, que jugó beisbol profesional y me daba muchos consejos. Trabajé con él en los primeros años y me ayudó mucho, además yo puse mucho de mi parte”, explica.

Se puede decir que la carrera de Asdrudes se divide en dos etapas. La primera como un tirador de poder, que a base de velocidad imponía respeto, pero que tras lesionarse, entonces aprendió a lanzar con la cabeza.

“Al inicio yo dominaba con dos picheos: la recta y un slider durísimo, pero cuando me lesioné en 1991, perdí la fuerza y me dije que tenía que hacerme un pícher de localización y comencé a trabajar con ese objetivo tirando solamente a las esquinas en el bullpen. Era un trabajo de todos los días”, asegura.

“Las dos etapas las disfruté. La primera porque cruzaba a los bateadores con mi velocidad, pero la segunda talvez la disfruté más porque me reía de mí mismo porque con una recta de 83 o 84 millas era capaz de pasar en ocasiones a los bateadores”, agrega.

Fiel creyente de él mismo

Asdrudes no era un jugador que hablaba mucho, lo suyo era más un diálogo interno de motivación continua, de confianza en sí mismo, que le permitió caminar lejos en el beisbol.

“Siempre me propuse ser el primer abridor de cada equipo al que llegaba incluso la Selección Nacional. Eso me motivaba, nunca me gustó ser segundo de nadie, siempre traté de ser el mejor y para lograr eso hay que trabajar mucho, con dedicación y si uno como jugador vive de esto, hay que dedicarse por completo, no es cosa de llegar, sino de mantenerse, de trabajar cada día para ser mejor”, es el consejo de este tirador que tuvo acción en 26 temporadas del beisbol nacional.

Asdrudes fue también un lanzador de cabecera en la Selección y uno de sus principales triunfos fue contra Estados Unidos en el Mundial de 2001 en Taiwán.

“Cairo Murillo era mi compañero de cuarto y yo le dije que había llegado al Mundial solo para vencer a Estados Unidos y él me respondió: ‘Viejo, ese equipo es duro’, pero yo le decía que yo era más fuerte que ellos porque mi mentalidad lo era. Ellos son jóvenes y yo un veterano con experiencia. Entonces me dijo que si yo le ganaba a Estados Unidos, entonces él me iba a llevar la comida al cuarto del hotel todos los días, y no tuvo más remedio que hacerlo porque les gané”, cuenta entre muchas anécdotas el zurdo.

“Eso fue una bendición de Dios y es algo en lo que uno debe prepararse mentalmente, que uno debe creer y decirse a sí mismo. Ese día, Edgard Rodríguez se me acercó para preguntarse si creía en Dios y le dije que sí, que por él estaba aquí y vivo, y me preguntó su sabía que le iba a ganar a los Estados Unidos y también le dije que sí porque lo había soñado dos días antes. Esa fue una revelación de Dios”, testifica Asdrudes, quien por supuesto tiene una gran colección de triunfos inolvidables en su carrera.

“Son muchas las victorias que me llena de orgullo, como cuando le gané a Canadá para que fuéramos a pelear la medalla de oro contra Cuba en el Mundial de Edmonton en 1990. El juego inaugural que abrió con Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 1996 en Atlanta y ahí mismo derroté a Holanda para que Nicaragua quedara entre los cuatro mejores equipos. El Juego Perfecto contra Estelí y el no hit no run con 14 ponches en siete innings que lancé frente a Carazo, son cosas que siempre las recuerdo porque las viví, así como el juego completo que le tiré a Cuba en 1990, que es algo importante porque hacía muchos años que ningún nica lo conseguía”, recuerda el zurdo.

Duradero y exitoso

Asdrudes será asociado siempre con la durabilidad que tuvo en el juego. Se retiró en 2011 con 50 años de edad y logró lanzar en cuatro décadas diferentes.

“Eso lo logré en primer lugar por la fortaleza física que Dios me dio y que yo la complementé con los entrenamientos. Yo siempre pensaba en beisbol. Estaba viendo televisión y tenía al lado unas pesas livianas de cinco libras para estar haciendo ejercicios. Me gustaba correr mucho, salía a las dos de la tarde, también a las seis de la mañana. Recuerdo que una vez alguien que me vio corriendo en la carretera me preguntó si estaba loco y yo por dentro me dije que sí supiera que por esta locura hago lo que hago y me pagan bien”, afirma Asdrudes, quien se ve como un vieja gloria de nuestro beisbol, sino como una persona que logró invertir bien el dinero que ganó jugando y que puede gozar de una feliz vejez.

“Hasta hoy soy una persona estable económicamente y con buena salud. Tengo mis propiedades, mi finca, mi ganadito que es lo que me da de comer y si estoy aquí como coach es porque me gusta, pero el pan de cada día lo tengo y gracias a Dios no necesito de nadie”, valora Asdrudes, quien también se siente orgulloso porque sus hijos están triunfando en el campo profesional.

“Tengo dos hijos y ellos tiraban duro. Calixto Vargas estuvo detrás del menor para entrenarlo para una firma, pero él se quebró la muñeca y como el otro era bajito, entonces le dije a los dos que mejor se dedicaran a estudiar y son profesionales. Uno es administrador de empresas y el otro veterinario”, dice con orgullo este lanzador que de chavalo llevaba una vida de campesino y no tuvo espacio para avanzar largo en los estudios, pero que por medio del beisbol construyó un nombre de respeto.

“Yo no estudié. Me crié en una finca, pero yo quise que mis hijos si estudiaran, lo apoyé y ellos se siente orgullosos de mí y me dicen que soy el mejor padre del mundo. Nunca me he separado de mi familia. Tengo más de 30 años de casado y vivimos muy felices. Yo me aburro de darle gracias a Dios por una buena esposa, dos buenos hijos y una buena carrera en el beisbol”, concluyó Asdrudes, uno de los mejores lanzadores en la historia de la pelota nacional.

Su carrera

Asdrudes Flores es el lanzador zurdo con más victorias en los campeonatos nacionales de beisbol con 169 y segundo de todos los tiempos, solo detrás del derecho Julio Raudez, quien ganó 170.

Lanzó un Juego Perfecto de ocho ininngs en Estelí contra los de casa, el 6 de enero de 1991 y también tiró un juego son hit ni carrera el 15 de enero de 1995 en Chinandega frente a Carazo con el adorno de 14 ponches.

Tuvo balance de 20-7 en 1990 con Chinandega y es el único zurdo ganador de 20 partidos en una temporada.

Asdrudes tuvo acción en 429 juegos en los campeonatos nacionales entre 1986 y 2011, con balance de 169 victorias y 136 derrotas, más cinco juegos salvados.

En 2316.2 innings ponchó a 1362 bateadores, más que ningún otro zurdo en la historia de nuestro beis.