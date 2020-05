Jugador icónico del país y su hijo sospechosos de Covid-19

Desde hace una semana ningún miembro del equipo del San Fernando ha podido conciliar bien el sueño. En la cabeza les taladraba la idea que pudieran estar contagiados con el Covid-19. Los síntomas de muchos jugadores fueron evidentes, se empezaron a ausentar en algunas prácticas y otros que llegaban no se mostraban en las mejores condiciones. La Comisión Nicaragüense del Beisbol Superior (CNBS) no hizo nada al respecto, y 11 días después, LA PRENSA confirmó que Norman Cardoze y su hijo, Norman Cardoze Jr. se apartaron del equipo por sospechas de coronavirus.

Este domingo durante el encuentro Bóer contra San Fernando ya no apareció de mánager Norman Cardoze, ese icónico pelotero del país, quien se convirtió en Salón de la Fama por sus cifras llamativas y jonrones memorables. En su lugar al mando estaba Sandor Guido, coach del equipo. El hijo de Cardoze tampoco se había presentado desde el sábado y se maneja que está hospitalizado en el hospital de Masaya, según comentó el periodista Miguel Mendoza, sin embargo esta información LA PRENSA no la ha podido confirmar.

Cardoze hijo publicó el domingo en su cuenta de Facebook lo siguiente: «Hoy me arrodillo en oración por la recuperación de los enfermos por Covid-19… Piensa que alguien que amas o conozcas pudiera estar luchando una batalla por contagio de coronavirus».

Durante la serie contra el Bóer no se presentaron cinco jugadores titulares del equipo: Cristofer Cerda, Iván Marín, Norman Cardoze Jr., Cristofer Flores y Emanuel Aburto. Sus lugares fueron ocupados por lanzadores (Hollmand Aguilar, Oliver Espinoza, Oscar Vega, Jefferson López y Mario Rodríguez), una situación insólita pocas veces vista. A pesar que el San Fernando había solicitado la suspensión de la serie, la CNBS solamente obsequió un día más de descanso.

Ahora la situación que se vive internamente en el equipo es de incertidumbre. Nadie sabe qué pasará. Muchos peloteros no quieren seguir jugando por miedo, otros están desanimados y coinciden en que su mayor preocupación es pasarle el virus a sus familiares si lo llegan a tener. Hasta el momento solo se les ha notificado que este martes continúan los entrenamientos a partir de las 2:00 p.m. en el Estadio Roberto Clemente de Masaya.

El conjunto del San Fernando estaba siendo la gran revelación del Campeonato de Primera División, logró clasificar a la segunda etapa y había ganado series importantes como la de la Costa Caribe. Norman Cardoze era el mánager revelación del torneo y su hijo era un pilar importante en el equipo: tercer mejor bateador (.344), líder en cuadrangulares del conjunto (3) y de carreras impulsadas con 26.

Se trató de contactar a Carlos Reyes, comisionado de la CNBS, sin embargo no atendió a su celular, no obstante, durante la transmisión del juego Bóer vs. San Fernando en Canal 13 anunció la continuación de las otras series en el calendario, dando a entender que no habrá suspensión de las programaciones del Campeonato Nacional, a pesar del riesgo que corren los jugadores.