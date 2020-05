The Last Dance revela la noche en que Michael Jordan fue «envenenado»

Michael Jordan no ha parado de fabricar titulares con el documental The Last Dance. En los últimos capítulos se reveló uno de los hechos que marcó la carrera del mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos: la noche en que Michael Jordan fue envenenado.

Durante las finales de la NBA en 1997 los Bulls de Chicago se medían al Jazz de Utah de Karl Malone y John Stockton. Con la serie empatada (2-2) y MJ de visita en la casa de su oponente sabía que ese partido sería decisivo a la hora de levantar el trofeo final. La noche previa al encuentro Jordan tenía hambre, pero el restaurante del hotel estaba cerrado y los restaurantes al rededor también. El equipo de asistentes de «Su Majestad» intentaron buscar un lugar abierto por mar, cielo y tierra, encontrando solamente una pizzería. No obstante, había un truco en la comida.

Al llegar la pizza al hotel no había un repartidor sino cinco. Ahí algo empezaba a oler raro. ¿Cómo sabían que era para Jordan? Luego, el astro de la NBA aseguró que se comió él solo toda la pizza y ahí es cuando comenzaron los problemas. Jordan se retorcía de dolor, tenía escalofríos y no para de vomitar. También no podía retener fluidos y pasaba más en el baño que en la cama.

El doctor del equipo lo atendió, le colocó suero. Jordan falló al entrenamiento, pero decidió jugar de titular en el encuentro. Inició lento, desequilibrado y poco efectivo, pero poco a poco se convirtió en el monstruo que solía ser.

MJ terminó con 38 puntos y un triple clave en los segundos finales para darle a su equipo un triunfo decisivo por 90-88 y ponerse al frente en las finales de la NBA. Aquella fue una actuación gloriosa en condiciones física lastimosas para Jordan. Conocido como «Flu Game» (El Juego de la Gripe) en el mundo de la NBA, el propio Jordan reconoció que algo extraño sucedió con esa pizza que ingirió. “No fue el partido de la gripe… fue comida envenenada”. Tras ganar en Utah, los Bulls ganaron en casa el sexto partido y se consagraron campeones de la NBA gracias a otro sensacional juego de Jordan, que una vez más fue elegido el MVP de las finales.