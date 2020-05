Los 11.7 millones de dólares que el régimen de Daniel Ortega desvió de un proyecto vial para atender la pandemia del coronavirus, significan el 0.61 por ciento del total de los 1,900 millones de dólares que tiene disponible el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para atender la crisis sanitaria, lo que hace temer a analistas que efectivamente Nicaragua está teniendo fuertes dificultades para acceder a recursos incluso en este organismo multilateral, el único que hasta ahora le ha tendido la mano a Ortega.

El pasado 4 de mayo, en el Diario Oficial La Gaceta se público el Acuerdo Presidencial 04-2020 en el que dispone de 11.7 millones de dólares para ejecutar el “Programa de Emergencia, Prevención y Contención del Covid-19 en Nicaragua”, cuyos recursos provienen de 77 millones de dólares destinados al proyecto de mejoramiento del tramo de carretera Nejapa-El Crucero-Diriamba-Jinotepe y Nandaime, que iba a ser ejecutado por el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), financiado por el BCIE.

“Lo que sucede es lo siguiente, el BCIE no le está dando un nuevo préstamo a Nicaragua, sino que le está diciendo ‘no te vamos a dar otro préstamo, pero lo que podemos hacer es que de lo que te aprobamos para la carretera de Nejapa, agarrá de ahí 11.7 millones de dólares y te lo autorizamos para que los usés para atender la pandemia’”, explica Róger Arteaga, exgerente regional del BCIE.

¿Cómo queda el proyecto vial?

El proyecto que fue afectado con la desviación parcial de fondo fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el 11 de octubre del 2016, después de haber sido aprobado en la Asamblea Nacional con trámite de urgencia, tras argumentar que dicho proyecto era de vital importancia por tratarse de la Carretera Panamericana Sur, que es parte de la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas.

Entre las condiciones del préstamo era que debía pagarse en 15 años (2034), con tres años de gracia. Según estas condiciones el préstamo se tendría que comenzar a pagar este año.

Para Arteaga, el desvío de fondos le va a causar un daño serio al país. “Esto le dice adiós a Nejapa, quién sabe hasta cuándo Nicaragua va a poder conseguir esos 11 millones de dólares para esa parte de la carretera, o sea le están haciendo un daño al país, ese proyecto ya no se va a ejecutar en el tiempo previsto y quién sabe hasta cuándo el país va a poder conseguir dinero para poder continuar con ese proyecto”.

Se estima que el proyecto vial tiene un grado de avance de más del sesenta por ciento, pero con este recorte de presupuesto no se podrá concluir.

¿Por qué el BCIE no le dio dinero a Nicaragua para atender la crisis?

El BCIE dispuso para la región un fondo por 1,900 millones de dólares para enfrentar la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia. El banco regional decidió que del fondo total, 550 millones de dólares serían para apoyo presupuestario, es decir que el régimen pudo aplicar a esos recursos para financiar el gasto público enfocado en la emergencia.

Además el BCIE destinó mil millones de dólares para los bancos centrales de la región, y 350 millones de dólares para entregar financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Sin embargo hasta el momento el BCIE le ha dado a Nicaragua 3.1 millones de dólares para atender la pandemia, una nada frente a los 93 millones de dólares que recientemente le aprobó el BCIE a Costa Rica.

“Esta es una señal que el país no está siendo bien visto por los organismos internacionales porque no se está cumpliendo con la obligación de nación, como lo está haciendo El Salvador, Honduras, Costa Rica. Esto es resultado de la suma de todo, primero aquí no hay un plan, segundo no se han puesto al frente de la pandemia, han ignorado las recomendaciones del OMS/OPS y todo eso abona a que Nicaragua sea un país que no merece la ayuda que estos organismos están dando a los países que se están esforzando”, explica Arteaga.

¿Dificultades en el BCIE?

Para el sociólogo y economista Óscar René Vargas esta desviación de fondos se dio porque para dar un nuevo préstamo se necesitan la aprobación de todos los directivos y en el caso de Nicaragua la llave está cerrada.

“Darle nuevo presupuesto implica la votación de la dirección administrativa del BCIE, de los cinco países y como no están seguros que lo van a aprobar, escogieron esta alternativa, que le permite no pasar por la autorización de todos los países”, considera Vargas.

Actualmente, Ortega no es bien visto por Costa Rica, El Salvador y Guatemala, que son socios fundadores del BCIE y que son claves en la votación a la hora de decidir sobre un préstamo en el seno del banco regional.

Este mismo camino que el BCIE aplicó para Nicaragua también estarían ofreciendo otros organismos multilaterales al régimen de Daniel Ortega, lo que afectará a proyectos en ejecución.

Recientemente el Banco Mundial informó a LA PRENSA que se le iba a permitir al Gobierno que desviara fondos de proyectos que ya están aprobados para atender la pandemia.

“Estamos listos para redirigir recursos y activar componentes de emergencia de proyectos actualmente en ejecución para ayudar a responder a la crisis de salud, al tiempo que garantizamos que todos los requisitos fiduciarios estén en su lugar para asegurar que los recursos se usen según los fines establecidos”, dijo el área de comunicación del Banco Mundial a LA PRENSA al consultar sobre la posibilidad de que Nicaragua accediera al fondo global de 14 mil millones de dólares que el organismo dispuso para atender la pandemia en el mundo.

“Desviar fondos es la única alternativa que tiene el Gobierno, no hay forma que le den recursos frescos y hay otro detalle, que la Unión Europea incluyó a Nicaragua en la lista de países en riesgo de lavado de dinero, entonces el BCIE y los otros organismos están con temor de que cualquier dinero que se le dé a este gobierno sea utilizado para otras cosas”, añade Arteaga.

Vargas expresó que mientras Ortega no deje a un lado su soberbia y reconozca que se equivocó e implemente medidas que verdaderamente vayan acorde a la situación, ningún organismo le va a dar dinero.

¿Ortega no ha pedido ayuda?

La semana pasada el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, dijo que extraoficialmente conocieron que el Gobierno hasta ahora no había introducido peticiones de recursos en algunos organismos financieros multilaterales y que ese sería un factor de por qué hasta ahora no se ha conocido de aprobaciones de préstamos.

“Es importante entender que el resto de los países del área centroamericana están pidiendo y recibiendo apoyo internacional para su población. Nosotros no vemos esa misma solicitud de parte de las autoridades en las diferentes ventanillas”, dijo Aguerri a los medios de comunicación en su habitual conferencia de media semana.

Nicaragua fuera de otros alivios

Hasta ahora Nicaragua no ha recibido ningún apoyo financiero por parte de sus tradicionales organismos multilaterales, como son el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional, pese a que estos han anunciado millonarios fondos de ayuda para los países pobres, como Nicaragua.

Esto a pesar que la Nica Act, una legislación de Estados Unidos, permite a Nicaragua tener acceso a recursos de índole humanitarios, pero no así para otro fin, a causa de las sanciones contra Daniel Ortega, por sus violaciones a los derechos humanos y la destrucción de la institucionalidad.