Médico a familiar de paciente fallecido de Covid-19: «si usted mira en el certificado neumonía atípica, murió por el virus»

Yader Montalván dejó a su padre en el Hospital Humberto Alvarado, Masaya, con la respiración escasa y una voz bajita, bajita. Eso fue a las 5:00 p.m. del 12 de mayo, al día siguiente llegó a buscar noticias, pero le dijeron que el horario de consultas, había cambiado, y le darían información de su familiar a partir de las 2:00 p.m. No tuvo que esperar tanto. A las 9:15 de la mañana un médico lo llamó para avisarle que su papá había fallecido.

Don Javier Montalván Pérez, de 54 años, era abogado, pero también cambista y su centro de trabajo era el mercado Ernesto Fernández, en Masaya. Antes del 12 de mayo, ya tenía días de presentar fiebre de 40, tos, cansancio, fatiga, pero no admitía que lo llevaran al hospital, pese a sus condiciones crónicas: diabetes e hipertensión. Su hijo se comunicaba con él, y al ver que este no mejoraba, buscaron la atención privada de un médico, quien mandó algunos medicamentos, el paciente mejoró un poco, pero la enfermedad siguió avanzando.

Su hijo lo llevó, en primera instancia, a Sermesa, pero ahí le dijeron que no lo podían atender, que solo estaban recibiendo a los asegurados. Al verse sin opciones, recurrió al hospital público, donde asegura que lo atendieron bien, no esperaron hacer placas, apenas vieron el estado de su padre lo dejaron ingresado. Esa fue la última vez que vio a su papá, en una sala donde él contó a otras ocho personas, que se repartían entre sillas y camillas con máscaras de oxígeno.

En el hospital, le dijeron que no podía haber velas,ni demoras. El ataúd sellado tendría que pasar directo al cementerio. Después de la conmoción de la noticia, Yader buscó la ayuda de unos muchachos para improvisar lo más rápido que sus manos les permitieran construir una bóveda. Fue a retirar el cuerpo y pronto ya descasaba en su última morada. No hubo flores, ni tiempo para lamentos y llantos. Todo fue lo más rápido que se pudo. Él estuvo cerca, los demás, vieron la partida de lejos.

En el acta de defunción de su padre, se lee que murió por insuficiencia respiratoria grave y neumonía atípica, por lo que Yader le consultó a los médicos si esto significaba que había muerto del virus, y el epidemiólogo, según él lo identificó, le explicó que el director del hospital era el que podía darle los resultados de los exámenes.

Le dijo que “ el virus entra a tu sistema y te invade y lo que produce es una neumonía, se le pone atípica porque las neumonías asociadas a Covid no están codificadas, y esto se va a codificar después para efectos legales (…) él muere de una insuficiencia respiratoria debido a una neumonía, que le falta el oxígeno, que los pulmones se le van llenando de flemas, y se colapsan; es una neumonía atípica porque el agente no está registrado todavía, codificado. Si el muere de una neumonía bacteriana nosotros le ponemos bacteriana (…), le dijo el médico”.

“A él no se le puede poner neumonía asociada a Covid porque los agentes no se ponen, cuando se muere de neumonía en otra época se le pone neumonía bacteriana o neumonía adquirida en la comunidad, nunca se pone asociada al neumococo o al estafilococo, los agentes no se ponen, esto es lógico”, le explicó el doctor.

Médico reconoce que neumonía atípica es igual a Covid-19

A como le recomendó el doctor fue donde una persona que le dijeron era el director del centro médico, y este le explicó esto: “todos están muriendo por una neumonía atipica que está asociada al virus. Todas las neumonías atípicas nosotros las estamos tipificando así porque esto es lo que provoca el virus, una neumonía atípica y se mueren. Toda neumonía que sea de carácter así, usted estaba sano, viene, miramos el patrón una neumonía atípica, algunos pacientes nos da tiempo de hacerles las muestras a otros pacientes no nos deja tiempo de hacerles la muestra. Se mueren antes de que hagamos la muestra. Entonces, es neumonía atípica; si usted mira en el certificado neumonía atípica murió por el virus”, expresó.

“Mire este es el juego que afuera, por ejemplo, estos que están en contra del gobierno dice que eso así es: neumonía atípica. Antes de ahorita, de este virus nosotros no teníamos neumonía atípica, era neumonía bacteriana, neumonía por influenza, y en la bacteriana hay un gran juego de patologías”, expresó el médico.

A Yader le preocupa la gente que estuvo en contacto con su padre. El objetivo de contar esta historia es para que la población sea consciente de la situación que atraviesa el país y tome sus medidas de prevención. Asegura que los médicos hacen lo que pueden, que están trabajando, que en su caso atendieron súper bien a su papá, pero hay demasiado hermetismo; desde el punto que solo una persona, el director, te puede dar información sobre el familiar.

Considera que hay muchas preguntas que se quedan en el aire, sin respuesta. Al familiar lo dejan en ascuas, no sabe si los médicos aplicaron tratamiento a su papá, si corrieron para salvarle la vida, qué habrán hecho, no saben que sucede, en realidad, adentro, reflexionó.