Premier League confirma seis nuevos casos positivos de Covid-19

La lista de jugadores con Covid-19 aumentó a ocho en la Premier League, tras anunciar este martes que seis futbolistas dieron positivo en las pruebas realizadas recientemente. Los tests fueron realizados en el regreso a los entrenamientos para reanudar la competición.

BREAKING: The Premier League has confirmed six positive tests for coronavirus from three clubs after first phase of mass testing

— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 19, 2020