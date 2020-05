Cómo desinfectar tu carro antes de usarlo para minimizar los riesgos de contagio de coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dicho que para evitar contagio o la propagación del nuevo coronavirus es necesario lavarse las manos constantemente, evitar saludar de mano o beso, no asistir a reuniones, tener distanciamiento social, estornudar tapándose la boca, entre otras recomendaciones. Sin embargo existe otra manera en la que el virus podría viajar y llegar a toda la familia: los automóviles.

El Covid-19 puede vivir hasta siete días en el interior de los carros, según varios estudios, por lo que muchos podrían contagiarse durante un viaje.

Un estudio publicado en la revista médica The New England Journal of Medicine reveló que el virus prevalece en superficies de acero hasta por tres días al igual que en el plástico, y que en el vidrio son hasta cuatro días.

Por esa razón los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) sugieren desinfectar tu automóvil en estos tiempos de coronavirus para así minimizar los riesgos de contagio.

Aquí compartimos algunas recomendaciones que debe tomar en cuenta

1. Mientras prevalezca la pandemia lo mejor es que el vehículo sea ocupado por una sola persona. En caso de ir otro pasajero se recomienda viajar en la parte de atrás y si esta persona no es de su familia abra las ventanas para su ventilación, use mascarillas todo el tiempo, mantenga su distancia y no encienda el aire acondicionado.

2. Jeff Stout, director ejecutivo de innovación global de Yanfeng Automotive Interiors, asegura que casi todas las superficies interiores de un automóvil se pueden limpiar con alcohol.

3. Debe limpiar con alcohol el volante, manijas de las puertas, radio, palanca de cambios, botones o pantallas táctiles, palanca de limpiaparabrisas y pide vías, puerta del pasajero y del conductor apoyabrazos, agarraderas y ajustadores de asientos, los botones de las ventanas y espejos, el cinturón de seguridad, las persianas del aire acondicionado y los portavasos, en caso de tener. Según el Centro Nacional para la Información Biotecnológica de Estados Unidos, la mayor zona de riesgo en un auto para ser infectada es el volante, pues aquí se alojan virus, microorganismos y bacterias.

4. Si puede, también frote la superficie exterior de la tapicería de tela suave con alcohol para limpiarla.

5. No use cloro o agua oxigenada en el interior del carro. Si bien ambos pueden matar el coronavirus en las superficies pero probablemente te dañen la tapicería. Tampoco use limpiadores a base de amoníaco en las pantallas táctiles de los automóviles, ya que pueden dañar sus recubrimientos antideslumbrantes y anti huellas dactilares. El cloro diluido puede usarse en las llantas.

6. Si prefiere usar agua y jabón para lavar su carro, también funciona, solo evite los productos que digan “libre de detergentes” porque no son eficaces para matar el virus. El jabón y el agua se puede usar en los tejidos y el cuero también.

7. Cuide la tapicería de cuero después de limpiarla. Debe usar un buen limpiador de cuero, luego un buen acondicionador de cuero.

8. Antes de aplicar cualquier desinfectante, primero haga una pequeña prueba para asegurarte de que no terminarás dañando tu auto. Y recuerda usar un trapo suave.

9. Lave el trapo que este usando después de limpiar cada parte.

10. Por último, lávese las manos antes y después de conducir, ya que evitará que su volante y otras superficies frecuentemente tocadas se contaminen, ya que usted puede limpiar el volante, pero si tiene las manos sucias lo vuelve a contaminar. No olvide andar en su vehículo un paquete de toallitas desinfectantes.

Ojo

La mayoría de estos pasos debe ser siempre que saque su vehículo a la calle, o al menos desinfectar las principales áreas que toca como el volante, las manijas de puertas, los pide vías, palanca de cambios, entre otros.