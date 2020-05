Ortega: 309 muertes por «neumonía» al 15 de mayo en Nicaragua

El régimen orteguista sigue brindando información confusa a la población nicaragüense en medio de la pandemia por el Covid-19.

El dictador Daniel Ortega aseguró este lunes por la noche en una transmisión televisiva en cadena nacional que 309 personas han muerto en lo que va del año por neumonía; sin embargo el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud (Minsa) reportaba 86 muertes hasta la semana epidemiológica 18 que finalizó el 2 de mayo, es decir, quedan 223 fallecidos que no están reflejados en la estadística oficial, por lo que cabe preguntarse si estos corresponderán a las dos semanas cuyos boletines aún no se publican.

“Algunos fallecimientos tienen que ver con esta pandemia”, aseguró Ortega, respecto a las muertes por neumonías.

Según el dictador, «el pico más alto» de los últimos cinco años en el mismo período se registró en 2016 «y sin pandemia: 329 muertes,» dijo.

No calza con boletín epidemiológico

No obstante, las cifras que presentó Ortega no concuerdan con el ritmo de crecimiento de las muertes por neumonía, por lo menos con base en lo reflejado en los boletines del Minsa.

En la semana 16 se registraba un acumulado de 77 muertes, en la 17 sumaban 81 y en la 18 un acumulado de 86, es decir que entre la semana 17 y la 18 se registraron cinco fallecidos.

Aunque el Minsa aún no actualiza los boletines de las semanas 19 ni la 20, que terminó el domingo 17 de mayo, Ortega dio un acumulado “al 15 de mayo de 309 fallecidos”, según él por neumonía.

El incremento, no reconocido por Ortega, de 223 muertes faltantes en el boletín, debería aparecer reflejado en el boletín de la semana recién terminada.

País en transmisión comunitaria, dicen especialistas

En estas últimas dos semanas los médicos especialistas han dicho que el país está en la fase de transmisión comunitaria del Covid-19, iniciando así el aumento exponencial de contagios, que implica la aparición de múltiples brotes, a como el mismo Minsa lo reconoció en su última comparecencia.

A eso se suma las denuncias de personas cuyos parientes han fallecido en las últimas dos semanas y en sus constancias de defunción escribieron que fallecieron por “neumonía atípica”, pero no tuvieron derecho a velas, y debieron ser enterrados como si tuvieran Covid-19.

Incluso, a muchos de ellos, los mismos médicos de las unidades de salud les han confirmado un diagnóstico positivo del nuevo coronavirus, pero les han informado que no pueden dejarlo por escrito.

A dicho planteamiento se suma que especialistas consultados por LA PRENSA en publicaciones anteriores explicaron que en el contexto de pandemia un diagnóstico de “neumonía atípica” debía considerarse Covid-19 hasta que se demostrara lo contrario, e incluso concluyeron que ante la falta de una estadística confiable sobre el desarrollo de la pandemia en el país, podrían utilizarse las neumonías como un indicador de los casos de Covid-19.

En aumento desde finales de marzo

Un integrante del Comité Científico Multidisciplinario explicó al Diario que antes de la semana epidemiológica número 16, dos personas morían por neumonía, luego la letalidad aumentó, de cuatro a seis personas murieron en las siguientes semanas.

“Entonces ¿por qué se multiplicó por tres o por 2.5 la letalidad? Es porque esas neumonías no eran las neumonías clásicas, detrás de esas neumonías está el diagnóstico de Covid-19, pero no le hicieron la prueba para poderlo confirmar o descartar. ¿Qué es lo que está detrás de todo eso? Que no están haciendo las pruebas para que no aparezcan los casos de Covid-19”, expresó el especialista.

El martes pasado el Minsa dijo que en el país había en ese momento 25 casos de Covid-19 y ocho fallecidos, tres en una misma semana. Sin embargo, otra vez la estadística vuelve a quedarse corta con la realidad, en la que se ve a filas de personas en los hospitales angustiadas por saber cómo siguen sus parientes, a quienes dejaron con dificultades para respirar y temen recogerlos en ataúdes sellados.