Muere diputado del PLC Carlos Jirón y lo entierran de forma expedita. Hijo asegura que no fue por coronavirus

Antonio Jirón Corrales explicó a LA PRENSA vía telefónica que el diputado Carlos Jirón sufría de diabetes desde hace treinta años, pero hace dos días empezó a presentar descompensión de la enfermedad que no lograron controlarle. Su hijo decidió llevar al diputado Carlos Jirón al hospital este lunes por la tarde debido a que la presión arterial se le subió, así como los niveles de azúcar en la sangre.

«Quiero desmentir todas las versiones que he leído en las redes sociales sobre la muerte de mi papá, él no murió por coronavirus. No tuvo ningún síntoma de problemas respiratorios. A mi papá no se le lograba bajar la presión, estuvo con el azúcar elevada hasta 500. Él murió por cetoacidosis diabética (descompensación de la diabetes millitus tipo 1)», explicó Antonio Jirón.