Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de los dictadores de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, llegó este lunes 18 de mayo a Niquinohomo, Masaya, en ocasión del natalicio del general Augusto C. Sandino, el personaje que le da nombre al partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Ortega Murillo dio a conocer su visita a Niquinohomo a través de videos que publicó en las redes sociales, donde se puede ver que actúa su llegada en solitario a esta ciudad, mientras una cámara lo sigue como en un reality show.

Nada real, todo con guión previamente elaborado

La primera toma es en el interior de su carro, conduciéndolo y escuchando una canción de la banda de rock Nothing But Thieves, Is Everybody Going Crazy?, acorde con el estilo que siempre ha querido dar de rebelde y roquero. Se estacionó en los primeros 10 segundo detrás de una camioneta Toyota Hilux, frente al parque central de la ciudad.

Sale del carro y camina media cuadra hasta la casa donde vivió Sandino. Mientras camina se alcanza a ver la trompa de una patrulla de la Policía Orteguista y, en una esquina, un policía con tapabocas, aunque se supone que todo está normal.

Entra a la casa y tres hombres y una mujer lo esperan de pie, forman una línea, separados por al menos un metro. La única mujer que se puede ver está casi en firme, con las manos a los lados y sin girar la cabeza. Uno de los amigos le contesta como si Ortega Murillo fuera el patrón: le dice «sí señor» cuando les indica que va a leer el comunicado de su Movimiento 4 de Mayo, pero antes hace un recorrido por la casa.

En una de las tomas sale al jardín e intenta describir lo que ve, pero le pide auxilio a uno de sus amigos que supuestamente sabe más de la casa, pero este tampoco alcanza a explicar con claridad lo que ve: «un jardíncito orgánico, bueno las flores, es un jardín floral… es lindo…».

En la siguiente toma, Ortega Murillo está solo frente a la cámara, con el comunicado en las manos y lo comienza a leer, explicando antes que está dirigido a los «movimientos internacionalistas». El comunicado parece escrito por su madre, porque es casi el mismo mensaje que de ella trasmite todos los días a través de los medios oficialistas.

Reaparece hasta el cerco el Movimiento 4 de Mayo. pic.twitter.com/gfDXGbrIeo — Miguel Mendoza (@Mmendoza1970) May 19, 2020

Las usuales ofensas de Murillo, se repiten con su hijo

«Anquilosados quedan los hijos de casa en la Europa decadente, anquilosados quedan los hijos de casa de los Estados Unidos Americanos, cuyo imperio lentamente muere. Estrepitosa será su caída, pero más estrepitosa es la caída a la que les lleva esa orfandad ideológica a esos grupúsculos de políticos decerebrados que en cada uno de ustedes, vende patria, peleles, utilizan para tratar de envenenar a todo este pueblo digno y soberano», expresa el comunicado leído por Ortega Murillo.

Esta es el segundo mensaje de Ortega Murillo este mes. El pasado 4 de mayo, publicó un comunicado en su cuenta de Twitter llamando carroñeros a los europeos, precisamente cuando la Unión Europea sancionó a seis funcionarios orteguistas y luego también lo hizo el Reino Unido.

Lea También: «Carroña europea». Así reaccionó Juan Carlos Ortega Murillo a las nuevas sanciones contra seis funcionarios del régimen

Aunque su padre, el dictador Daniel Ortega, no ha declarado ninguna medida nacional para prevenir los contagios masivos de Covid-19 y tampoco reconoce que esta enfermedad está matando a decenas de personas cada día en el país, este año no realizó la visita tradicional a Niquinohomo, para codearse con sus simpatizantes de esta ciudad y hacerse selfies como en otras ocasiones.

El año pasado Juan Carlos Ortega comenzó a promover un grupo denominado «Movimiento 4 de mayo», integrado por al menos ocho personas, dedicado a leer comunicados contra los opositores, sosteniendo una manta con mensajes «contra el golpismo somocista».

Los mensajes y las amenazas del hijo del dictador coinciden con el discurso que ha usado el régimen orteguista para reprimir, asediar, perseguir y matar a quienes protestan y se le oponen. Sus ataques y amenazas han estado dirigidos a la empresa privada y a organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA).