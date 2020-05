Hallan muerto a la estrella de lucha libre que había desaparecido en el océano

Un paseo con su hijo que convirtió en un tragedia. Shad Gaspard, exestrella de la lucha libre retiro en 2019, estaba el domingo nadando en las playas de California cuando una ola lo arrastró océano adentro. El niño de 10 años y otras personas fueron rescatadas, pero él siguió desaparecido hasta la madrugada ayer cuando lo encontraron si vida.

Las autoridades iniciaron sin éxito una intensa búsqueda desde ese momento para salvar al deportista. La Policía y el departamento de bomberos de Los Ángeles recibieron un llamado cerca de las 2:00 a.m., de este miércoles informando que habían localizado un cuerpo que coincidía con la descripción de Gaspard, según informó el diario Los Angeles Times.

Horas más tarde confirmaron que se trataba del exluchador de 39 años, quien se caracterizó por su calidez humana y muy talentoso. “En su acto final, Gaspard instruyó a los socorristas para salvar la vida de su hijo”, destacó en su comunicado la empresa de Entretenimiento Mundial de Lucha Libre (WWE por sus inglés en ingles).

My prayers and hope for Shad Gaspard’s wife, son and family during this unthinkable time. Man, this is a tough one. A really tough one.

Great guy.

— Dwayne Johnson (@TheRock) May 20, 2020