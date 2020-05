Jugadores del Bóer se enfrentan a la Comisión del Beisbol: «No vamos a jugar» y aún no reciben respuesta

Hay miedo entre los jugadores de beisbol del Campeonato Nacional de Primera División. A los jugadores no les asusta una recta humeante lanzada desde el montículo, pero si un virus llamado Covid-19 que no pueden ver y podría estar en cualquier lado. Desde que se conocieron los primeros casos de coronavirus en el país, muchos jugadores del equipo no deseaban jugar. Sin embargo, tenían miedo de las consecuencias que tomaría la Comisión Nicaragüense de Beisbol Superior (CNBS) si pedían su baja. No había consenso entre todos y jugaron jornada tras jornada. No obstante, este miércoles dieron el paso que lo cambiaría todo. Hubo una reunión entre ellos y un acuerdo común: «No vamos a jugar. Es más importante la vida», en eso concluyeron.

Así que enviaron la notificación a la CNBS y todavía hasta la tarde de este miércoles no habían recibido la respuesta oficial del comisionado del beisbol Carlos Reyes. La Prensa trató de contactarse con Reyes, pero no atendió las llamadas. El periodista Miguel Mendoza señaló que la CNBS no tendría más opción que oficializar la suspensión de la serie. Al Bóer le tocaba viajar a Siuna a una serie de tres partidos con la Costa Caribe y tendrían que salir este jueves para el primer partido programado para el viernes a las 6:00 p.m. Lo más que ha hecho la CNBS es atrasar la serie un partido como sucedió en la anterior entre Bóer vs. San Fernando.

Según la información brindada a La Prensa la gota que derramó el vaso en los jugadores fue la confirmación de los casos de Covid-19 de Norman Cardoze y su hijo, el primero mánager y el segundo pilar fundamental en el engranaje ofensivo del conjunto del San Fernando, equipo el cual fue rival del Bóer en la última serie que terminó favoreciendo al equipo capitalino por barrida y se vio cómo el rival estaba mermado por la baja de seis de sus peloteros titulares debido a que habían presentado síntomas de calenturas, gripe y dolores en el cuerpo. Semanas atrás se rumoraba que Sandy Moreno, su hijo y Jimmy Bermúdez tenían síntomas de Covid-19, pero según algunos peloteros el diagnóstico fue dengue clásico.

Hasta el momento el único pelotero que formalmente pidió su baja por miedo al Covid-19 es Robin Zeledón, un joven de Jinotega, y ese ejemplo no fue tomado por otros jugadores por miedo a las represalias. A Zeledón lo sancionaron un año sin derecho a jugar, aplicándole el Código de Ética y Disciplina, catalogándolo la CNBS como abandono del equipo, cuando el propio jugador aclaró que no había sido de esa manera. Sino que él formalmente había hablado con su mánager y luego con la directiva de su verdadera intensión: resguardarse en su casa y cuidar de su familia.

Tampoco se conocen más detalles de la CNBS en torno al San Fernando, equipo que también decidió no seguir jugando, es más, muchos jugadores no han asistido a los entrenamientos, pero aún la Comisión no suspende su próxima serie contra Chontales, haciendo todo lo contrario: importándole muy poco la vida de los jugadores y del espectáculo, permitiendo que lanzadores jueguen posiciones de cuadro por la escases de peloteros.