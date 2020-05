La unión de los jugadores del Bóer y San Fernando doblega a la CNBS: suspenden las dos series

Es un buen momento para decir la trillada frase: «La unión hace la fuerza». La Comisión Nicaragüense del Beisbol Superior (CNBS) doblegó su brazo ante la unidad de los jugadores del equipo Bóer y San Fernando, quienes nadaron en contra de la corriente y soltaron las cadenas de la Comisión, órgano que ciegamente había ignorado las advertencias y minimizado la pandemia global del Covid-19. Este miércoles por la noche se anunció oficialmente la cancelación de las series: Bóer contra la Costa Caribe y San Fernando ante Chontales.

«A solicitud del equipo San Fernando de Masaya, la serie de este fin de semana 22, 23 y 24 de mayo entre Chontales vs. San Fernando de Masaya, se suspende», indica el comunicado oficial de la Comisión del Beisbol. Los primeros en dar el paso en proteger sus vidas fueron los jugadores del San Fernando. Tras la dura situación que vive Norman Cardoze, su hijo y el coach de primera Carlos Aranda, quienes batallan contra el coronavirus, los jugadores decidieron ausentarse de los entrenamientos. A la directiva no le quedó otra opción de solicitar la suspensión a la Comisión y a diferencia de la semana anterior que los obligaron a jugar, terminaron suspendiendo la serie.

«Por factores climatológicos que afectarán el fin de semana la región Caribe Norte, la serie entre los equipos Costa Caribe vs. Bóer, programada para celebrarse en Siuna, se suspende», tratando de ocultar el comunicado la realidad de la suspensión, cuando la razón principal fue la reunión de los jugadores capitalinos, decidiendo no jugar más y no arriesgar sus vidas. Ellos como equipo enviaron la solicitud a la Comisión y no tuvo otra alternativa que doblegar su brazo. Se maneja que la serie se reprogramará al final de la segunda vuelta.

No obstante, todavía viven en un mundo paralelo, la CNBS mantiene cuatro series que iniciarán a partir de este viernes y anuncia que el Bóer debe jugar el próximo miércoles contra Estelí.

Por otro lado, todavía no ceden en cancelar todo el campeonato y solo dictan algunas medidas: «A partir de la serie de este fin de semana, en el Estadio Nacional Dennis Martínez, el acceso de los jugadores, cuerpo técnicos y cuerpo de apoyo, será por la entrada principal, para tomarles la temperatura corporal. El pelotero que se presente con temperatura fuera de los parámetros establecidos, no podrá ingresar al estadio e igualmente se estará aplicando en los demás estadios del país», agregan en el comunicado.