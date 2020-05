Eastern Airlines realizará un segundo vuelo para que estadounidenses evacúen Nicaragua. Embajada de EE.UU. insta a salir del país

La embajada de Estados Unidos en Nicaragua anunció que Eastern Airlines realizará un segundo vuelo mañana jueves 21 de mayo, para que estadounidenses puedan abandonar el país en un contexto de fuerte ascenso en la curva de contagio de Covid-19 en Nicaragua. También pueden viajar en este vuelo, pasajeros con visa americana de cualquier tipo.

Esta mañana 20 de mayo estaba programado un primer vuelo, donde se observó una larga fila de personas con rumbo a Estados Unidos, usando mascarillas y guantes, cuyo destino era Miami. Se conoció que preliminarmente eran 231 personas que estaban intentando salir del país, de los cuales 147 eran ciudadanos estadounidenses.

El costo de estos supera los mil 1,300 dólares según pudo constatar LA PRENSA en el sistema de compra en línea de la aerolínea.

En el sitio web de la aerolínea se lee que se tratan de vuelos de alivios, que se están realizando desde Managua, Lima, Buenos Aires, Guayaquil y Asunción hacia Estados Unidos, en momentos que la aviación mundial se encuentra casi totalmente paralizada por la pandemia y la decisión de más de 150 países del mundo decidieron cerrar sus espacios aéreos a los vuelos comerciales para contener el avance del virus.

Lea además: Aerolíneas retomarán operaciones en Nicaragua hasta julio

En Nicaragua, la embajada de Estados Unidos recomendó «encarecidamente a los ciudadanos estadounidenses interesados ​​en regresar a los Estados Unidos que consideren esta opción. Cuando haya comprado sus boletos en Eastern Airlines, vaya directamente al aeropuerto para recibir su vuelo».

En el comunicado menciona que el ciudadano estadounidense, una vez comprado el boleto, «no necesita venir a la embajada. Este vuelo puede experimentar retrasos; tenga paciencia y llegue al aeropuerto con agua y bocadillos, ya que los vendedores de comida del aeropuerto no están abiertos actualmente».

Este segundo vuelo, al igual que el realizado hoy, saldrá mañana a las 10 de la mañana y llegará a Miami a las 2:30 de la tarde. Los boletos solo se compran en línea de la aerolínea.

No obstante, la sede diplomática aconseja a los pasajeros que si presenta algún síntoma del Covid-19, tos, fiebre o dolor de cuerpo, no llegar al aeropuerto, debido a que no podrá abordar. Además «puede poner en peligro a sus compañeros de viaje o al personal del aeropuerto».

Estos vuelos se realizan en momentos en que los números de contagios se han disparado y según reportes no oficiales los hospitales están saturados de enfermos. El Gobierno de Daniel Ortega reveló que de una semana a otra los casos pasaron de 25 a 279 casos, de los cuales 254 se registraron entre el 12 y 19 de mayo, lo que significó un aumento de casi el mil por ciento.

Lea además: Nicaragua perderá el 67% de las aerolíneas que conectan con el mundo. Esto pasará con los boletos

EE.UU. inquieto por manejo de pandemia

Estados Unidos ha expresado su preocupación por el manejo de la pandemia en Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega no ha adoptado medidas de prevención desde que se conoció la crisis sanitaria en el mundo, sino que más bien ha promovido eventos masivos.

Este miércoles, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo expresó su preocupación los informes independientes creíbles de que la situación es mucho peor de lo que dice el régimen.

«Nos preocupan los numerosos informes creíbles de hospitales que se están llenando y cuerpos enterrados al amparo de la noche, que apuntan a una situación mucho más grave de lo que el régimen reconoce», dijo Pompeo.

En Nicaragua, la embajada de ese país ha instado desde un principio a sus ciudadanos a abandonar el país ante la posibilidad de que el sistema de salud colapse y no pueda garantizar la atención a todos los enfermos. Y los que opten por quedarse, ha indicado que se resguarden y tomen medidas preventivas correspondientes.

También Canadá y la Unión Europea han organizado vuelos para ayudar a sus ciudadanos a salir del país.

Desde hace varias semanas, los especialistas médicos han advertido que la pandemia tendrá un efecto devastador en la sociedad nicaragüenses a medida que se acerquen las semanas críticas, pronosticadas para mayo y junio.

Actualmente todas las aerolíneas que conectan a Nicaragua con Estados Unidos han cesado sus operaciones y están a la espera de volver posiblemente hasta julio. El aeropuerto internacional de Managua Augusto C. Sandino está cerrado para vuelos comerciales, incluidos los de repatriación de nicaragüenses. El de Eastern Airlines es una excepción.

Lea además: Delta Airlines confirma a LA PRENSA que se retira de Nicaragua. Estas son las conexiones directas que se pierden con EE.UU.