Tania labora en una tienda del mercado Oriental, tiene 37 semanas de embarazo. Usa mascarilla desde que sale de su casa, cuando va en el taxi, y durante las siete horas que pasa en el trabajo. Ahí limpia todo con alcohol y cloro. Sin embargo su mayor preocupación en estos momentos es que no sabe a qué hospital irá cuando le toque dar a la luz. Según su ginecóloga su niño nacerá la última semana de mayo o la primera de junio, cuando el país y el mundo vive la pandemia del Covid-19.

«Le pregunté a mi ginecóloga dónde puedo ir a parir, porque me da mucho miedo la situación que está en todos los hospitales aquí en Managua y ella me dijo que me recomendaba el Vélez Paiz, pero igual me da miedo y estoy buscando una partera para que mi niño nazca en la casa de ser posible», dice Tania.

La preocupación de Tania es la de muchas mujeres embarazadas. LA PRENSA conversó con el doctor ginecólogo con especialidad en Medicina Materno Fetal, Yader Palma Villanueva, quien brinda una serie de recomendaciones para las embarazadas durante la pandemia del coronavirus.

1. Medidas generales

Al igual que todos, las mujeres embarazadas deben seguir todas las medidas recomendadas por los organismos internacionales para evitar el contagio del coronavirus: lavado de manos, distanciamiento social, desinfectar los objetos.

«Además, debe cumplir con los tratamientos indicados para su embarazo y hasta el día de hoy acudir a sus citas con regularidad, es la mejor forma de evitar complicaciones propias del embarazo que siempre pueden presentarse», asegura Palma.

2. ¿Cómo acudir a las citas?

El especialista recomienda como primer paso ponerse en contacto con el hospital, la clínica o su doctor para conocer la situación actual del lugar, así como rutas de acceso y horario, «además de avisar si acude por síntomas respiratorios o por su condición de embarazo».

«Al ingresar debe llevar mascarilla, ya que es un lugar con acceso de muchas personas y de ser posible protección ocular», dice Palma, agregando que es fundamental evitar contacto con superficies en la medida de lo posible, distanciamiento social de dos metros entre personas, no acudir con niños ni adultos mayores. De preferencia, asegura, «un solo acompañante, lavado de manos y uso de alcohol gel frecuentemente, evitar contacto con cara, incluyendo la mascarilla, no saludos de beso ni abrazo, no apretón de manos, y cumplir todas las indicaciones del médico».

3. En qué hospital puedo dar a luz

El médico asegura que esa es una de las decisiones más difíciles porque no se dispone de información confiable y pública sobre la capacidad de las instituciones. «Entiendo que hay centros ya destinados enteramente para atender enfermos respiratorios, a esos no deberían de acudir si está sana; también tomar en cuenta el hecho de que toda persona es potencialmente enferma, puede ser portadora o en etapa previa a los síntomas y no saberlo», afirma.

Dice que si la opción es acudir a una institución pública debe asegurarse de que el personal sea calificado para atender el parto y tome las medidas de protección, eso igual si es por vía seguro o un hospital privado.

Siempre la atención en una institución de salud por personal calificado es preferible al parto en casa, dice Palma. La seguridad ante la epidemia, expresa, está en dependencia de las medidas de higiene y protección con que disponga el hospital, «ese es un punto importante porque no hay seguridad de que los hospitales cuenten con ello».

En lo que respecta a los hospitales privados, para quien pueda o tenga el recurso, dice que estos llevan mayor ventaja que los públicos en cuanto a la capacidad de brindar medidas de protección a su personal médico y a las pacientes. «Primero por el menor flujo de pacientes, pero también por la implementación de medidas de seguridad con estándares internacionales, mayores a lo ofrecido por el sector público como equipos de protección, cuartos aislados y de presión negativa, disponibilidad de ventiladores y personal especialista multidisciplinario dispuesto a trabajar en beneficio de los pacientes», añade.

4. ¿Puede una embarazada contagiar al feto?

«Hasta el momento no hay evidencia científica que indique transmisión de la madre al feto por la placenta. Los informes apuntan a que la contaminación del recién nacido puede ser al nacer y en los días posteriores, por eso el cuido del bebé es importante, como el lavado de manos, uso de mascarillas al dar de lactar, mantener la cuna separada al menos dos metros de la mamá. Sin embargo esto está propenso a modificaciones en cuanto tengamos datos de embarazos infectados en primer y segundo trimestre, estos aún ni han nacido y por tanto no hay datos al respecto», dice.

Es importante mencionar, dice Palma, que la infección por coronavirus no es indicación de interrumpir el embarazo, a menos que el estado de la mamá sea tan grave que no pueda asegurarse el bienestar de ambos.

5. Tratamiento para una embarazada con Covid-19

Si estás embarazada y te contagiaste con el virus lo primero es contactarte con tu médico. «Él es quien debe evaluar su condición y la de su bebé, en base a esa evaluación se decide si puede ser tratada en casa o requerirá hospitalización». Los medicamentos utilizados con seguridad en el embarazo son la azitromicina, la hidroxicloroquina y el paracetamol.

El médico recomienda que las mujeres embarazadas deben estar atentas a los signos de alarma como fiebre alta que no cede y cansancio; así como a los propios del embarazo como dolor de cabeza intenso, dolor pélvico, sangrado. «Si los tiene, acuda inmediatamente a su centro de atención».

6. Cómo cuidar al recién nacido

Aunque no hay evidencia de infección dentro del útero, si la madre es positiva, el bebé al nacer puede contraer el virus, asegura Palma. Si se trata de un familiar infectado y no de la madre, este debe estar en aislamiento y «eso incluye aislarlo del recién nacido también».

Si no hay casos de coronavirus en el núcleo familiar se puede estar en contacto con el bebé. Los familiares deben cumplir todas las medidas de higiene, incluyendo la mascarilla.

Si la condición materna lo permite se puede mantener la lactancia, aunque la madre tenga Covid-19, cumpliendo con el protocolo de higiene.