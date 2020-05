Mike Tyson ya tiene oponente y acuerdo verbal para su retorno al ring

El excampeón de peso pesado ya tendría de manera verbal confirmado quien será su rival para su regreso al ring. Se trata de Shannon Briggs, de 49 años, quien llegó a ser campeón mundial de la OMB y se retiró en 2016 con un récord de 60-6-1. El combate ante Briggs no indica que no pueda darse en un futuro cercano la tercera pelea contra Evander Holyfield. La fecha para el Tyson vs. Briggs faltaría por determinarse.

“He hablado con Mike Tyson y haremos que se celebre. Es oficial, Tyson y yo nos ataremos los guantes. Vamos a pelear y dejaremos que nuestros puños hablen”, afirmó Shannon Briggs al diario The Sun.

Desde que el famoso boxeador neoyorquino anunciara su posible regreso al ring, las ofertas no le han faltado. Desde el reto de un exjugador de rugby hasta un combate de artes marciales mixtas, sin embargo el regreso de Tyson parece tener ya su a compatriota Briggs como rival asegurado. Esta podría ser una buena oportunidad para que Mike caliente sus puños antes de protagonizar una tercera entrega ante Holyfield, la cual no está descartada, puesto que también este ha publicado su regreso a los encordados.

Tyson regresará con fines benéficos. Su intención es ayudar a los más afectados por la pandemia del Covid-19. A pesar que su idea inicial es pelear por cuatro rounds, ya ha recibido ofertas para que regrese de forma profesional.