Coronavirus en Perú | «¡No quiero un médico más muerto!»: la súplica a las autoridades de una médica peruana en la primera línea de batalla contra covid-19

Un video que refleja la desesperada situación de los médicos en medio de la pandemia de covid-19 circuló en redes sociales en Perú hace unos días.

Las imágenes fueron grabadas el 4 de mayo durante la visita del ministro peruano de Salud, Víctor Zamora, a Loreto, una de las regiones del país más golpeadas por la enfermedad (la tercera con más casos, fuera de Lima y Callao).

«¡No quiero un médico más muerto por falta de oxígeno, como los tres que han fallecido hoy y el día de ayer!», dice en el video la doctora Norcka Trujillo, jefa de residentes de Medicina Interna del Hospital Regional de Loreto.

«¡No más médicos muertos!».

Con estas palabras, Trujillo ruega y exige a funcionarios regionales y del Ministerio de Salud (Minsa) que trasladen a Lima, la capital de Perú, a uno de sus colegas contagiados con covid-19, y denuncia las dificultades en las que se encuentran por la falta de equipos.

El médico por el que Trujillo reclamaba fue trasladado a Lima dos días después, el 6 de mayo, y hasta este lunes seguía en cuidados intensivos en un hospital de la capital, según dijo el Minsa a BBC Mundo.

Frente a las acusaciones de la médico, el gobierno subrayó que había trasladado a 59 trabajadores de la salud de Loreto a Lima y ofreció más detalles sobre los recursos humanos y médicos que enviaron a la región desde el inicio de la pandemia, que incluimos al final de esta nota.

https://twitter.com/trujiyo/status/1259850414922620934?s=21

Hasta este martes, Loreto registraba 2.960 pacientes contagiados de covid-19 y 259 fallecidos.

Hasta este miércoles, entre los fallecidos había 15 médicos, según el Colegio Médico del Perú (en todo el país, se habían contagiado 1.052 doctores y fallecido 26).

Sin embargo, el número total de muertos en Loreto puede ser superior al oficial: el director regional de Salud de Loreto, Carlos Calampa, dijo al medio peruano Ojo Público que hasta el 13 de mayo se habían registrado 801 muertes relacionadas con covid-19.

Desde Iquitos, la ciudad principal de Loreto, la doctora Trujillo habló con BBC Mundo sobre la grave situación de su región. Aquí reproducimos parte de su testimonio en primera persona.

BBC

Los médicos tenemos igualdad de condiciones ante los demás pacientes. Nadie tiene más ni menos derechos, todos somos iguales.

Pero ante el panorama que tenemos, era mi deber reclamar el traslado de un médico, porque un médico es un ser humano valioso que atiende a todas las personas enfermas.

Somos la primera línea de defensa y por lo tanto eso nos da la salvedad para pensar en nuestra salud única e incomparable y para pedir ayuda cuando estamos en mal estado.

Todos los médicos nos hemos unido en un consenso único para atender, socorrer, aliviar y curar a los pacientes.

Yo como médica, cómo no voy a reclamar, cómo no voy a pedir el traslado de mi colega médico, que lo veo en un estado crítico.

En el video usted ve el reclamo que le hago al asesor del ministro por mi paciente médico.

Pero he reclamado por el bienestar de todos los pacientes, porque no tenemos ventiladores mecánicos, no tenemos más espacio porque el hospital ha colapsado, y porque los pacientes se mueren por falta de oxígeno.

«Tenemos pánico de que se acabe el oxígeno»

También faltan camas, faltan insumos, faltan medicamentos.

Tampoco hay pruebas. Ni moleculares ni hay pruebas rápidas. No tenemos pruebas hace más de un mes.

No se hacen prueban a los pacientes, solo se les hace el diagnóstico clínico radiológico con tomografías [a los pulmones, ya que una de las consecuencias del covid-19 es el daño a estos órganos].

Ni siquiera a los cadáveres se le hace pruebas para confirmar que la neumonía atípica tuvo como causa covid-19.

Falta oxígeno también. El gobierno está enviando 40, 50 balones por día, a veces menos, 20, 30 por día, que son insuficientes porque el requerimiento de oxígeno oscila entre 500 y 800 balones diarios.

Si no hay oxígeno es imposible recuperar la función pulmonar.

No sabes el pánico que tenemos de que se acabe el oxígeno en las unidades de cuidados intensivos y que los que están en ventilación mecánica se mueran.

No sabes el sufrimiento que sentimos cuando un médico, un paciente muere por falta de oxígeno.

«Me infecté de covid-19, pero al séptimo día volví al hospital»

También hacen falta botas, mandiles, guantes estériles y guantes de uso común. Hacen falta mascarillas simples, mascarillas N95. Usamos mascarillas N95 que reciclamos, que lavamos en casa. Usamos una mientras se seca la otra.

Muchas veces las mascarillas las usamos 15 a 20 días. A veces usamos doble, triple mascarilla.

También hacen falta equipos de protección para los médicos.

Yo me infecté el 2 de abril, junto con mis tres pequeños hijos, de 14, 8 y 6 años, que tuvieron fiebre cuatro días.

Hasta el día de hoy no me he tomado otra prueba, porque no hay pruebas.

Pero al séptimo día de reposo en casa, con síntomas generales, me reincorporé, me volví a enrolar al hospital para atender toda la avalancha de pacientes, si no, no estaría reclamando ni tendría el derecho de hacerlo.

«Falta personal porque la mayoría está infectado con covid-19»

Me despierto a las cinco de la mañana para dejar el desayuno y el almuerzo listo para mis hijos en casa a cargo de su hermanita mayor.

Vengo al hospital a las seis de la mañana, de lunes a domingo, para supervisar a 90 pacientes que están en observación.

Además asumí la responsabilidad de varias otras funciones durante las tardes y las noches, para compartir con mis colegas la atención en Emergencia. Ahora son las siete de la noche y sigo en el hospital.

Hay días en los que tengo turno de seis de la mañana a dos, tres de la tarde, tengo guardias durante la noche, salimos durante la mañana y volvemos en la tarde, porque no hay personal.

Faltan enfermeras, faltan técnicos, falta personal de limpieza, falta personal de laboratorio, falta personal de tomografía porque la mayoría están en cuarentena o están hospitalizados por covid-19.

Somos aproximadamente 25 médicos los que quedamos estables, en aparente buen estado, en todo el Hospital Regional de Loreto. Y el requerimiento es aproximadamente entre 70 y 80 médicos para toda la demanda de pacientes.

«Ya el hospital ha colapsado totalmente»

Llegan unos 300 pacientes de covid-19 al día. Aproximadamente 100 a 150 pacientes por día [necesitan intubación].

Las hospitalizaciones por médico son de 25 a 30 hospitalizaciones por turno por cada médico y hay cuatro médicos en cada turno en Emergencia.

[Hoy miércoles] hay más de 120 pacientes esperando camas, esperando que [otros] salgan de alta para que puedan subir a las camas respectivas.

Hay tantos pacientes que se ponen camas en fila india en los pasillos con menos de un metro de separación de distancia. Ya el hospital ha colapsado totalmente.

Entre 30 a 35 personas mueren al día por covid-19 solamente en el Hospital Regional. [Mueren] en los pasillos, en la puerta del hospital, en la calle, en su casa, en las camillas.

Cada vez que veo morir a un paciente, una parte de mí se muere con el paciente.

Yo me he formado para curar, para recuperar, para aliviar. No me he formado para ver morir a los pacientes sin poder hacer mayor cosa. Pero ahora no puedo ayudar como yo quisiera.

Pero felizmente, también hay pacientes que se van sonriéndote y dándote las gracias por haberle salvado la vida, que es la mayor satisfacción que puede tener un médico.